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小胸女用「4公分厚墊」升級罩杯 男友一句話惹怒網：直接放生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示在內衣塞入厚墊，遭男友發現後一陣嫌棄，甚至說「很丟臉」。情境示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
一名女網友表示在內衣塞入厚墊，遭男友發現後一陣嫌棄，甚至說「很丟臉」。情境示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

不少女生會在內衣添放厚墊，不僅可以提升自信，同時能穩定保護胸部。近日有一名女網友表示，她常會使用內衣厚墊，穿上衣服後會使上圍看起來更豐滿，但男友一見厚墊卻十分嫌棄，還喊「很丟臉」，讓她覺得很沮喪，貼文一出引發討論，許多網友看了直搖頭留言「女生墊胸墊、男生墊鞋墊，都是為了好看一點」，有這種感受才是真的丟臉。

原PO在Dcard發文表示，她常在內衣中塞進4公分的厚墊，從原本的B罩杯墊到C罩杯，穿上衣服後，會使上圍看起來比較豐滿，但男友看見後卻直喊「很丟臉」，令她十分沮喪，並發文表示「大家也這麼覺得嗎？好難過」。

貼文一出，許多網友紛紛安慰，「怎麼會丟臉！穿怎麼樣自己喜歡就好，不需要為了這種事感到丟臉」、「不要理他，不過就是打扮的一部分，打扮是自己開心最重要」、「女生墊胸墊、男生墊鞋墊，都一樣啦，都是為了好看一點而已」、「如果一個人因為墊墊而嫌棄妳，用力把他扔掉吧！」

但也有人有不同看法，「真的墊蠻多的，但他感覺是覺得失望吧，應該是用詞不當，不太能說是丟臉」、「我大概懂男生的感覺，就像男生穿鞋墊增高，結果脫下來發現矮一小截真的會有種驚訝的感覺，不至於丟臉啦」、「並不丟臉，妳男友有點沒口德，但是如果男生想分手他也沒有錯，妳不能怪人家」。

女生 Dcard

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