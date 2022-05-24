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婆婆確診媳婦狂噴酒精 小姑不滿反遭網反轟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自家大嫂超朝確診母親狂噴酒精。示意圖／ingimage
一名網友抱怨自家大嫂超朝確診母親狂噴酒精。示意圖／ingimage

疫情下隨時隨地用酒精經消毒已成為防疫起手式，不過近日有一名網友不滿大嫂對同住的確診家人狂噴酒精，憤而上網po文，豈料網友一面倒認為大嫂做法正確，反過來批評原po是「惡毒小姑」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，近日母親快篩確診，已在房間自主隔離，大嫂卻變得神經兮兮，一見到婆婆就躲起來，並噴灑酒精消毒，此舉引發原po不滿，「噴屁噴喔！妳最好保護好自己都不要確診！不然就換我噴爆妳」，她甚至表示明天開始要送飯回家，看見大嫂也要拿酒精狂噴。

不料此文一出，非但沒有討拍成功，反而為原po招致許多批評聲浪，「等等！我不懂她噴酒精錯了嗎？」、「家有確診者本來就要消毒啊」、「典型的對人不對事」、「原來是嫂嫂阿，妳不講我還以為是外傭咧」、「這個社團是來靠北毒菇，身為毒菇的妳是不是走錯版了？」。

但也有部分網友認為大嫂行徑確實有些誇張，「沒出房門幹嘛噴酒精？她有點過度恐慌」、「版主是認為拿著酒精對著媽媽這樣噴，感覺就很差！」。

婆媳紛爭 疫情 酒精

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