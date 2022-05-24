30歲繼子月薪8萬賴在家 她伺候三餐崩潰：真的好煩

好煩，真的好煩！一名人妻表示「真的不想再照顧繼子了」，以往她在家只需要準備早晚餐，但自從30歲的繼子居家上班後，就連午餐也要替他準備，還得餐餐要有肉，讓她心裡很不平衡，「整天待在家卻什麼家事都不做，每天還要讓人給他洗衣做飯伺候三餐」。

該名人妻在「靠北婚姻2.0」大吐苦水，她以前午餐想吃什麼都隨意，白天在家也有很多自己的時間，但自從繼子居家上班後，每天都得做飯伺候他三餐，且對方任何家事都不做，剛好原po又有一對二年級的雙胞胎在家上課，因此她必須在家照顧，讓她好崩潰「為什麼不趕快搬出去獨立，都照顧到三十歲了我到底還要照顧多久」。

她指出，繼子月薪8萬元捨不得花，每天從桃園開車去台北上班，只因住家裡省錢，卻也不曾貼補過家用，「住家裡吃的用的不是天上掉下來，是我和我老公的退休老本好嗎」，誇張行徑讓她氣得直呼，「我教自己孩子是從大班就開始有各自負責的家事，一個三十歲的哥哥到底怎麼能這麼好意思、理所當然的住家裡卻什麼家事都不做，只享受不付出！」。

文章曝光，網友們也紛紛替原Po抱不平，「都30早該獨立，想住家裡就要負擔家用，大聲說出來不用憋著」、「請他交生活費，不願意就三餐自理，又不是小孩子」、「家裡伙食太好了他捨不得搬走，妳改吃素吧，看他能堅持多久」、「你先生到底在幹嘛？」、「他認為自己靠的是老北，尤其沒做家務、沒煮飯的男人、是無法體會做家務的女人的辛苦的」。