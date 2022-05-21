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每個月給零用錢被嫌少 人夫慘遭妻女孤立「回家只能吃剩菜」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本丈夫賺錢養家，每個月給老婆十萬日幣，卻遭到老婆的排擠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本丈夫賺錢養家，每個月給老婆十萬日幣，卻遭到老婆的排擠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結了婚就是一家人，除了感情方面之外，財產上同樣需要互相溝通。最近在日本，就出現了一個涉及金錢，而鬧到離婚的夫妻糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名長谷川優雅的42歲男性上班族，過去曾和一位女性結婚，並且生了一位女兒。然而優雅卻發覺隨著時間過去，老婆卻對他越來越冷淡，明明結婚第一年時還會噓寒問暖，但自從第二年開始，老婆卻幾乎都不跟他說話。

由於妻子是家庭主婦，優雅負責賺錢養活一家人，但他經常下班回家時，發現妻兒都不在家中，讓優雅只能獨自一個人，吃著冰箱裡剩下的飯菜。且妻子花錢不手軟，經常嫌優雅給她的10萬日幣（約相當於新台幣23121元）零用錢不夠花，還說光是做個美容按摩，2小時就會花掉3萬日幣（約相當於新台幣6936元），讓優雅覺得這樣下去不行。

由於感情已經破裂，優雅決定要和妻子談判離婚。起初妻子並不願意，還說「離婚了我們的生活怎麼辦」。但優雅承諾每個月願意支付20萬的贍養費，妻子瞭解到這樣的「行情」，遠高於一般贍養費的金額，於是便答應了離婚的要求。只是對優雅而言，在感情上忙碌半天卻換來一場空，而且還得花錢養前妻，讓他心中一直有著揮之不去的疙瘩。

日本 離婚

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