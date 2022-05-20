高年薪國內外遠距情侶苦惱「一方離職才能結婚」 網這樣答

有些人為了成家，會放棄原本的工作，讓兩人可以住在一起生活，但也有些人考量工作難能可貴，所以選擇不放棄，只能當起假日夫妻，但若有一方遠在國外怎麼辦？日前就有一名男網友在「Dcard」發文表示，他和女友交往多年，但因為是遠距，若是要邁入下一個階段，必須有一方離職，為此他感到十分苦惱，不知應不應該放棄年薪百萬的工作。

原PO以「年薪百萬 為了另一半辭職？」為題發文，提到他和女友遠距交往七年了，一個年薪120萬，一個年薪320萬，雖然兩人經濟狀況不錯，但如果要邁入下一個階段，結婚成家，因為遠距的緣故，勢必有一方需要離職。

然而要做出放棄現有的工作的決定十分艱難，因為下一份工作的薪水可能不如預期，甚至需要花時間、精力去找下一份工作，「相信能夠年薪百萬的大家一定也為自己目前的工作付出相當的努力，才能做到今天的位置」，原PO也補充說明，年薪320萬的在美國，回台灣大概只剩三分之一；120萬的在台灣，去美國不一定有工作。因此他上網請問眾人：「在什麼樣的情況下會願意為了對方放棄自己的工作，離職然後再重新開始呢？」

許多網友紛紛表示，「不會為另一半辭掉自己的工作」、「照理來說120的要遷就320的」、「有320可以養另一半了吧，還有什麼好猶豫」、「有能力的話，換下一份工作只會越跳越好吧」、「我只知道能領320萬的人，再去找工作都不會太差」、「離職的那個可以有什麼補償，例如每個月給2萬或一次性給200萬之類，看有沒有協調空間」、「十年前為了孩子，當年老婆年薪大約240萬，但是不會增加，我那時候大概150至180萬，但是之後比較有發展…我老婆就離職了」、「不會為了另一半去放棄自己的職涯，除非確定能更好，要不然放棄的那一方總有一天會心裡不是滋味」。

有也人分析美台工作差異，「我會覺得美國機會難得，就算你未來想要回台灣成家立業，有美國綠卡跟經驗，回台灣才更有保障」、「320在美國那不多欸，要不要考慮回台灣」、「在美國你能做幾年？隨時都可以叫你紙箱打包」、「就算女生願意，爸媽也不一定願意自己的小孩嫁到那麼遠（國外）的地方」。