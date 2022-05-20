快訊

疫情下520／蔡英文剩餘任期最大課題 近憂「防疫」與遠慮「政黨延續」

遠距離戀愛遭女友「戴綠帽」 工程師一招反擊網讚：高招

聯合新聞網／ 綜合報導
男女交往期間最怕的就是遇到劈腿。 圖／ingimage
男女交往期間最怕的就是遇到劈腿。 圖／ingimage

男女交往時最怕就是被劈腿，尤其遠距離戀愛更是沒有安全感，有一名男網友就分享自己慘痛的經歷，他說和女友兩人分隔南北兩地，卻意外地從臉書上發現自己被女方「戴綠帽」，讓他氣得展開反擊，

這名男網友在「匿名公社」貼文表示自己是網頁工程師，在北部工作，女友則在高雄，當初是以結婚為前提而交往，彼此也見過雙方父母，感情十分穩定。不過就在2月時，女友傳了一張她的藝術照給原PO看，並表示是個愛拍照的朋友幫她拍的，原PO當下沒想太多，只表示拍得很漂亮，殊不知這張照片成為日後分手的導火線。

過了一段時間，原PO發現女友的臉書上常會有個男生來按讚，好奇心驅使下，他點進這個男生的臉書查看，因為對方的臉書設定都是公開的，因此文章、照片都可以一目了然。

原PO在這個男生的相簿裡發現了女友之前傳給他看的藝術照，除此之外，還有其他拍照的地方，沒想到這些地方都是女友曾經跟他說過和同學一起出遊，或者出差的地點，甚至還有兩人親嘴的照片，讓原PO邊看邊發抖，心想「我被綠了」。

他猜想自己和女友因為是遠距離，而那個男生則是在高雄，因此能夠「近水樓台先得月」，而自己可能只是個備胎。原PO決定利用自己的專長，整理過去交往的照片、影片和聊天內容，然後做成一個網頁，傳給那個男生看並且對質，這才得知兩人都被女方騙了。

事後原PO封鎖一切和女友的各種聯繫，也透過女友的閨蜜打聽狀況，得知雙方仍然持續交往，但男方似乎心裡有芥蒂，不給女生有好臉色看，甚至開車出遊時在半山腰兩人還大吵，男生還趕她下車，讓原PO心裡竊喜，「這就是我想要看到的血流成河」。

貼文一出讓不少人看了大快人心，「讚～我非常的尊敬你」、「EQ真高，好方法」、「水啦！我也是被劈腿的那個，這就是我喜歡的血流成河」、「這個報復，我只能按爆」、「Good job，敢做就要有能耐承受後果」、「真的，紙是包不住火的」、「惡搞後再脫身真是高招」。

遠距離戀愛

延伸閱讀

前少棒國手陰經龍刺死女友案 法院裁定羈押

女友醉吐計程車被要求「清潔費3000元」 警趕到又襲警

堅吃喜酒唱歌！他確診反嗆女友「很自私」 網嘆：明知是高風險

賓士男買花送女友違停 警趨前勸導結局超展開

相關新聞

遠距離戀愛遭女友「戴綠帽」 工程師一招反擊網讚：高招

男女交往時最怕就是被劈腿，尤其遠距離戀愛更是沒有安全感，有一名男網友就分享自己慘痛的經歷，他說和女友兩人分隔南北兩地，卻意外地從臉書上發現自己被女方「戴綠帽」，讓他氣得展開反擊，

【母女之間】Jean Jean／粉粿的回憶

晴朗的下午去買豆花，配料挑了花生、綠豆和粉粿。

【賞文迴響】肆賜／兒媳心裡話

拜讀3月18日編劇媽媽的〈女人生孩子，只能有一個理由〉一文，頗有同感。那日下班，拖著疲憊的身體踏進一樓大門，被公公叫住，...

【編劇媽媽的療癒之路】編劇媽媽 ／你還在用膝反射教養孩子嗎？

那是個匆忙的夜晚，家中有客人留宿。我張羅著客人的寢具、收拾曬衣桿的衣服、準備孩子的上學用品；日常瑣事到一個段落，已經晚上...

控制狂媽媽管全家衣著 將上大學兒崩潰：不敢穿這樣見新同學

不少家長會在孩子小時候就給零用錢，希望培養孩子的金錢觀，同時也可以買一些自己喜歡的東西、培養自己的選物風格，以及生活自理能力。不過日前一名網友在「Dcard」發文表示，他的媽媽到他高中還是不讓他自己買衣服，只能穿媽媽買的，讓許多網友們驚訝不已。

反對夫賣老家救癌末婆婆 她遭提離婚上網傾訴「我錯在哪？」

即便被醫生宣判死刑，許多癌末病人的家屬仍會傾力治療到最後一刻。但近日一名女子在網上抱怨，婆婆被診斷出大腸癌末期，丈夫想變賣老家來支付醫藥費，她出言反對卻遭丈夫提離婚，讓她不解自己哪裡做錯了。此言一出非但沒有引來同情，反遭網友痛批「喪盡天良」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。