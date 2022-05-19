快訊

壓低新冠致死率有機會 黃立民授最重要「3件事」

徐巧芯爆紅線違停「教育警員」不開單？分局還原事發經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控制狂媽媽管全家衣著 將上大學兒崩潰：不敢穿這樣見新同學

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO已經是準大學生，但媽媽還是不准他自己買衣服，只能穿她買的。示意圖/Ingimage
原PO已經是準大學生，但媽媽還是不准他自己買衣服，只能穿她買的。示意圖/Ingimage

不少家長會在孩子小時候就給零用錢，希望培養孩子的金錢觀，同時也可以買一些自己喜歡的東西、培養自己的選物風格，以及生活自理能力。不過日前一名網友在「Dcard發文表示，他的媽媽到他高中還是不讓他自己買衣服，只能穿媽媽買的，讓許多網友們驚訝不已。

原PO提到，他媽媽是一個控制慾極強的人，家裡的所有東西都要干涉、決定，包括一家四口的衣著、飲食等等，「從小我穿的衣服就都是媽媽買的，長大到高中後發現同學們好像會相約去逛街、買衣服，所以就開口向我媽問了能不能給我一些零用錢去買自己喜歡的衣服」，沒想到媽媽聽了勃然大怒，認為小孩挑的衣服都不像樣，穿了不得體。

原PO無奈表示，媽媽買的衣服大多都是格紋襯衫、POLO衫、素色T恤，讓即將要上大學的他焦慮不已，「但我真的不敢穿這種衣服去見新同學…」，而且因為學校離家裡不遠，所以未來也會持續住家裡，但媽媽似乎仍然沒有要讓步，讓他苦惱地發問：「想知道大家都是幾歲可以開始自己買衣服…有人跟我一樣慘嗎？」

許多網友紛紛表示，「媽媽該不會還會幫你買海綿寶寶的內褲吧？」、「我大學開始會花錢買衣服，一部分原因是因為我也有打工，我覺得上大學沒有住家裡，就有比較多自由」、「只能溝通了，尤其不是你出錢的情況下」、「去打工自己賺錢自己買」、「我朋友的老公一直都是他媽媽幫他買衣服，直到媽媽去世，還有髮型也是媽媽在控制」、「你連選擇的機會都自我放棄，談什麼獨立自主，你已經不是小孩子了」、「如果真的說服不了媽媽，可以改問她能不能一起去挑選」、「如果想要以後事情都自己作主，現在就是反抗的時候了」。

Dcard

延伸閱讀

只差4秒連中2次頭獎！大陸幸運兒笑呵呵拿走1.9億獎金

她IG生日亂填慘遭鎖 網友曝「這方法」30天內自救

員工分享3件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

全家麵包新品內餡麻糬滿溢 網大推「這吃法」鹹甜又軟Q

相關新聞

控制狂媽媽管全家衣著 將上大學兒崩潰：不敢穿這樣見新同學

不少家長會在孩子小時候就給零用錢，希望培養孩子的金錢觀，同時也可以買一些自己喜歡的東西、培養自己的選物風格，以及生活自理能力。不過日前一名網友在「Dcard」發文表示，他的媽媽到他高中還是不讓他自己買衣服，只能穿媽媽買的，讓許多網友們驚訝不已。

反對夫賣老家救癌末婆婆 她遭提離婚上網傾訴「我錯在哪？」

即便被醫生宣判死刑，許多癌末病人的家屬仍會傾力治療到最後一刻。但近日一名女子在網上抱怨，婆婆被診斷出大腸癌末期，丈夫想變賣老家來支付醫藥費，她出言反對卻遭丈夫提離婚，讓她不解自己哪裡做錯了。此言一出非但沒有引來同情，反遭網友痛批「喪盡天良」。

她問搭訕應要IG或傳紙條示意？ 過來人推「這麼做」：現在變男友

對初次見面的人，應當如何搭訕呢？日前有女網友表示，她在咖啡廳對一個男生一見鐘情，但猶豫應該要給寫有自己IG帳號的紙條給對方，還是主動上前詢問對方的IG。大部分網友認為後者較好，因為能避免事後心煩意亂。

大嫂是老公前女友！她閒聊被問「夫妻私事」 淚崩找尪討真相

不少女性會對伴侶或配偶的前任情人有所芥蒂，一旦出現在生活周遭，總會覺得患得患失。近日一名女網友發文抱怨，結婚後偶然得知「大嫂是老公的前女友」，從此心裡有疙瘩，也刻意疏遠大嫂。不料有一次大嫂竟然問她一件有關老公很隱私的事，讓她相當慌張，更懷疑老公和大嫂...

「康復者聯盟」正能量！家長分享親子確診經驗萬人按讚

疫情新聞每日爆，家長看得心慌慌，黃瑽寧小兒科醫師在臉書邀請網友爸媽分享確診後康復經驗談，正面能量感染廣大家長，有人貼出孩子邊發燒邊練琴的模樣，還有爸爸表示「我們家小孩燒了一天就又開始打架！」貼文一出引起2萬人按讚。

媽媽幫買益生菌向她多收錢 原PO崩潰喊：摳門到病態

一家人生活在一起有許多事情需要磨合，當價值觀相互衝突時，該如何化解又是另一門學問。一名女網友在「Dcard」發文表示，她的母親省錢省到全家人都受不了，不僅會為了價差不到5元的商品拿去退貨，更會在幫家人代買商品時多收錢，讓原PO心寒又無奈，引起眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。