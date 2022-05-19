控制狂媽媽管全家衣著 將上大學兒崩潰：不敢穿這樣見新同學

不少家長會在孩子小時候就給零用錢，希望培養孩子的金錢觀，同時也可以買一些自己喜歡的東西、培養自己的選物風格，以及生活自理能力。不過日前一名網友在「Dcard」發文表示，他的媽媽到他高中還是不讓他自己買衣服，只能穿媽媽買的，讓許多網友們驚訝不已。

原PO提到，他媽媽是一個控制慾極強的人，家裡的所有東西都要干涉、決定，包括一家四口的衣著、飲食等等，「從小我穿的衣服就都是媽媽買的，長大到高中後發現同學們好像會相約去逛街、買衣服，所以就開口向我媽問了能不能給我一些零用錢去買自己喜歡的衣服」，沒想到媽媽聽了勃然大怒，認為小孩挑的衣服都不像樣，穿了不得體。

原PO無奈表示，媽媽買的衣服大多都是格紋襯衫、POLO衫、素色T恤，讓即將要上大學的他焦慮不已，「但我真的不敢穿這種衣服去見新同學…」，而且因為學校離家裡不遠，所以未來也會持續住家裡，但媽媽似乎仍然沒有要讓步，讓他苦惱地發問：「想知道大家都是幾歲可以開始自己買衣服…有人跟我一樣慘嗎？」

許多網友紛紛表示，「媽媽該不會還會幫你買海綿寶寶的內褲吧？」、「我大學開始會花錢買衣服，一部分原因是因為我也有打工，我覺得上大學沒有住家裡，就有比較多自由」、「只能溝通了，尤其不是你出錢的情況下」、「去打工自己賺錢自己買」、「我朋友的老公一直都是他媽媽幫他買衣服，直到媽媽去世，還有髮型也是媽媽在控制」、「你連選擇的機會都自我放棄，談什麼獨立自主，你已經不是小孩子了」、「如果真的說服不了媽媽，可以改問她能不能一起去挑選」、「如果想要以後事情都自己作主，現在就是反抗的時候了」。