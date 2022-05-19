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她問搭訕應要IG或傳紙條示意？ 過來人推「這麼做」：現在變男友

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，她在咖啡廳對一位男生一見鐘情，但猶豫應該傳紙條還是直接上前詢問對方IG帳號。示意圖／ingimage
女網友表示，她在咖啡廳對一位男生一見鐘情，但猶豫應該傳紙條還是直接上前詢問對方IG帳號。示意圖／ingimage

對初次見面的人，應當如何搭訕呢？日前有女網友表示，她在咖啡廳對一個男生一見鐘情，但猶豫應該要給寫有自己IG帳號的紙條給對方，還是主動上前詢問對方的IG。大部分網友認為後者較好，因為能避免事後心煩意亂。

原PO在Dcard發文表示，自己在咖啡廳遇見一位天菜男生，但由於沒有自信不敢主動出擊，原先打算留下寫有自己IG帳號的紙條，「畢竟決定權在他手上，順便也可以看他對我有沒有興趣」，但被她的朋友打槍說是這樣根本不會有下文，因此原PO決定詢問眾人的意見。

大多網友支持主動要帳號，因為當下就能知道結果，「女生如果能主動，就儘量主動一點，拋開無謂的矜持，但如果跟對方要Line的時候，儘量還是要態度好一點，我遇到的男生都會瞬間自信爆棚，然後給我很爽的微笑」、「我是主動要，然後他就變成我男友了，給不給妳當下就知道了，但留紙條就會一直去想」、「哈哈我遇過一個男生搭訕是問說『我朋友想跟妳交換IG』，我覺得這樣問也可以耶」。

但也有部分網友覺得傳紙條較好，「如果是我絕對不敢主動要，怕如果他沒給，以後去那家咖啡店不就超尷尬」、「感覺主動要的話，對方可能不好意思拒絕，與其加了然後不怎麼回妳，我偏向傳紙條，我離開前給對方，然後跑掉，對方當天就會密我、找話題」、「如果是我會偏向給紙條，很怕對方直接當場拒絕我」。

Dcard

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