大嫂是老公前女友！她閒聊被問「夫妻私事」 淚崩找尪討真相

不少女性會對伴侶或配偶的前任情人有所芥蒂，一旦出現在生活周遭，總會覺得患得患失。近日一名女網友發文抱怨，結婚後偶然得知「大嫂是老公的前女友」，從此心裡有疙瘩，也刻意疏遠大嫂。不料有一次大嫂竟然問她一件有關老公很隱私的事，讓她相當慌張，更懷疑老公和大嫂私下有聯絡。

一名女網友在「匿名公社」發文抱怨表示，她和老公結婚後，才從親戚嘴裡得知「大嫂是老公的前女友」。大嫂和老公分手後，才和老公的哥哥，也就是大伯認識，進而交往結婚。

女網友坦言，心裡無法接受這段過往，每次面對大嫂總覺得「心裡很卡」，不想理大嫂，但偏偏對方喜歡找她聊天，有一次更問她「老公調職後薪水有比較高嗎？」讓她當場愣住，頓時對老公產生懷疑與不信任。

女網友炸鍋表示，老公要調職只有她知道，連最親近的爸媽都不知情，為何大嫂會曉得，「我懷疑他們私底下還有聯絡」。但老公被她質問卻說是共同朋友說的，甚至連手機通話紀錄都無法給她看，「我哭了整天，他也覺得我在無理取鬧不理我，我該相信他嗎？真的是我剛懷孕所以疑心病太重嗎？」

貼文一出，許多網友表示認同原PO，「手機不給看就是有鬼，結案」、「一定有聯絡的」、「前男友跟前女友舊情復燃的機率超級的高」。但也有人認為「她都嫁您大伯了，他倆都沒芥蒂了」、「妳大嫂跟妳老公之間，不是還夾一個大哥嗎？怎麼不是先想到你老公大哥講過，然後大哥跟大嫂聊到？真懷疑的話就去跟大哥聊聊啊」、「已經過去式了，各自有各自的家庭，安心養胎，不要胡思亂想」。