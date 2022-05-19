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「康復者聯盟」正能量！家長分享親子確診經驗萬人按讚

聯合新聞網／ BabyHome

【編輯：武美齡】

疫情新聞每日爆，家長看得心慌慌，黃瑽寧小兒科醫師在臉書邀請網友爸媽分享確診後康復經驗談，正面能量感染廣大家長，有人貼出孩子邊發燒邊練琴的模樣，還有爸爸表示「我們家小孩燒了一天就又開始打架！」貼文一出引起2萬人按讚。

黃瑽寧小兒科醫師於臉書上提到，最近爸媽們每天在新聞媒體上看到的疫情新聞，幾乎都是報憂不報喜，讓人越看越焦慮。近期媽媽社群有網友發起「分享確診後康復經驗談的活動」，因此黃瑽寧醫師決定也請大家一同分享，以留言來蓋「確診康復」大樓。

許多網友對此活動表示贊同，有網友家長提到「五年級的小孩發燒了一天半後自行退燒，完全沒有任何症狀，現在活潑好動吃喝睡玩隔離中」「九歲女孩，發燒二天多，第二天還躺著練小提琴（我真的有勸她不要練）」「高三兒子確診，感冒症狀服用耳鼻喉科感冒藥，大概一個星期康復」。

學齡前孩子的家長則表示「大寶快四歲，反覆發燒、退燒藥可退，退燒後精神活力十足，食慾稍差一些，大概第四天完全恢復正常！」「五個月大寶寶發燒兩天快篩陽性，目前剩輕微咳嗽，媽媽也在咳，但除此之外沒大問題。」「大寶四歲，40.1度熱筋攣送急診觀察十二小時回家，使用退燒藥和止吐藥，兩天退燒後都沒症狀了，像沒生病一樣生龍活虎。」

許多網友認同這樣的正能量內容，認為閱讀家長們陪伴孩子從確診的不適、緊張，一路到康復恢復活力的經驗，能幫助緩解緊張情緒。社群上近期因此出現一股「#康復者聯盟」風潮，Icu醫生陳志金也在臉書響應，邀請網友分享「你是怎麼度過確診的那些日子？讓擔心的父母可以參考。」期待讓正向的資訊和排山倒海而來的負面消息扺消。

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