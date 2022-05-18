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存款80萬想結婚！女友媽要他買房給「2選擇」 網一看條件讚：很不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友和女友想要結婚，女友媽媽得知後，私底下打給原po詢問他存款多少，希望他有買房的計畫，並給他「2個選擇」，原po聽完後相當為難。圖／ingimage
有網友和女友想要結婚，女友媽媽得知後，私底下打給原po詢問他存款多少，希望他有買房的計畫，並給他「2個選擇」，原po聽完後相當為難。圖／ingimage

不少父母會在女兒要出嫁時，和男方談條件，希望女兒嫁出去後能夠過得幸福。一名網友和女友交往了2年，近日，他和女友想要結婚，女友媽媽得知後，私底下打給原po詢問他存款多少，希望他有買房的計畫，並給他「2個選擇」，原po聽完後相當為難，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，他跟女友交往2年了，這段時間他常常去女友家吃飯，逢年過節的禮數也有做到，近日，他跟女友討論想要結婚了，女友媽媽得知後，私底下打給原po，直接開門見山地問他「存款有多少？」，原po很坦白地說80幾萬，女友媽媽表示，這樣的存款很難給女兒保障及安全感，除非爸媽出手幫忙否則買不起房子，並估算買房每月大概要繳多少、頭期款大概要準備多少。

最後，女友媽媽給原po「兩個選擇」，第一，想辦法湊足頭期款買房，第二則是婚後住女方娘家來存錢，女友媽媽也表示，不會讓女兒跟公婆住，因為自己年輕時曾被公婆刁難，不想讓女兒走一樣的路、吃一樣的苦，她跟姊妹討論後，認為媳婦不跟公婆住才能減少婆媳問題，女友媽媽也表示，婚後住娘家的生活開銷全由他們負擔，會把他當親兒子看待，等原po賺到頭期款，有能力買房後再搬出去住，女友媽媽也要求他跟父母說是自願住娘家的，但原po卻不知該如何向父母開口說這件事，不禁感嘆，「為何現在結婚，長輩態度這麼強硬，而且沒有通融的餘地？」。

網友紛紛表示，「這樣的岳母很棒耶，體貼她的女兒也體貼到你，這是一門好親事，趕快結婚吧」、「如果我有女兒，我大概也會這樣做吧，我覺得沒有強硬啊，所謂的強硬是，直接叫你分手，她還有幫你想辦法耶，快賺錢吧你」、「有這種岳母真的是求之不得」、「出社會裡子比面子重要，不要太多無謂的面子跟自尊，很多事情其實很簡單的，感覺娘家很不錯呀」、「我如果是你媽媽，我會請你趕快住，有人幫我養兒子和孫子有什麼不好」、「娘家媽媽不想女兒吃苦，所以讓你們小倆口回娘家住很好啊，你又不用負擔費用，她只是想幫你存錢，順便照顧女兒…」、「其實她說的也很有道理，而且她對你算很不錯，因為她沒辦法保證別人對她女兒好不好，但至少她能保證自己對你好，因為她是苦過來的人，更能懂那種感受，不用擔心她會對你不好」」、「條件不錯啊，生孩子還有人幫忙照看，沒房子開銷存錢有何不妥，與現實低頭，因為你的存款就是無法買房」。

有網友則認為可以先租房或是頭期款共同負擔，「房子買不起可以先租房，結婚就要自己在外面建立一個家，不要還想在老婆的婆家、娘家裡讓父母為你們擋風遮雨，該斷奶了！」、「有本事就男女共同分擔買房啊，兩邊各出一半啊，名字掛兩個人的啊，大不了不要結嘛，住婆家會有婆媳問題，住娘家就不會有糾紛？都一樣啦」、「我覺得就男女各出一半頭期款買房呀，這樣不就有頭期款了，有這麼難嗎？」、「住娘家很過份？那你又哪來的自信條件，理所當然要老婆住婆家？通通搬出去最公平，成家獨立自己學著付房租、做家事、拼事業，誰都不要賴在家裡當媽寶」。

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