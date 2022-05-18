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一場婚禮男方家得拿出500萬 網一面倒勸分：這是演八點檔？

聯合新聞網／ 綜合報導
婚事的準備過程相當繁瑣。 圖片來源／ingimage
婚事的準備過程相當繁瑣。 圖片來源／ingimage

不少情侶在經過穩定交往後，便決定和對方結婚變成夫妻，而婚事也是彼此人生中的大事。不過，就怕還沒順利結成，就先產生摩擦和衝突。

日前一名網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，家裡為了自己的婚事在吵架，而女友又很堅持她媽媽的想法，心情實在相當煩悶。原PO無奈提到，自己媽媽說小聘26萬、大聘36萬、金飾打22萬的套組，但女方要求小聘36萬、大聘68萬、金飾打38萬的套組，而且聘金不退，女方媽媽還強調，聘金和金飾全給女兒，所以她們不給嫁妝。

原PO接著表示，過年時女友家人前來拜年，但卻因為聘金和金飾談不好，導致當下場面相當尷尬。原PO寫道，女友媽媽強調她們不賣女兒，但也不會廉價嫁，因為養大女兒不容易，要給女兒保障，所以聘金以及金飾都必須照著女方家的規定。而女友媽媽又開口，她們親戚少，喜宴桌數也少，所以不出喜宴錢，要求原PO家大方一點，喜宴錢全出。

原PO表示，媽媽認為聘金以及金飾，再加上喜宴和其他支出，一場婚禮下來，需要花費220多萬元。不僅如此，女友媽媽又開出條件，要求買房要由原PO家出頭期款，房貸才是由夫妻一起負擔。原PO在貼文最後表示，若加上頭期款，家裡需要拿出500多萬元，而且自己的角色還夾在中間，在男女方都很堅持之下真的很為難，感嘆為何結個婚這麼麻煩。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「現在還有大聘小聘？我以為只是過場面而已」、「這是八點檔？這樣還要娶？」、「她媽說養女兒不容易，難道你媽養兒子就容易嗎～」、「換一個人結婚吧，這結下去往後日子不累嗎？」、「這個媽媽嘴上說不賣女兒，實際上就是在賣女兒」、「聘金對女方來說是有一些意義存在」。

另外，也有不少網友給出正面處理方式，「都是成年人了，手牽手去登記就解決的事，二個共組家庭，雙方父母都該放手不要干涉，祝福就好」、「自己要娶的，不要靠父母，自己出錢，兩家都沒話說，不然就別娶」、「盡自己所能，攤開說表明自己家裡能力就是這樣」、「雙方都愛自己的孩子，所以才會要求那麼多」、「很多對都是在談婚事破碎的，順便也看清兩邊的嘴臉，畢竟結婚真的不是兩個人的事、是兩家族的事」。

聘金 喜宴 結婚

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