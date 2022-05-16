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人妻新婚3天逃回娘家 網見「真實原因」怒轟：別禍害別人家

聯合新聞網 / 綜合報導
經營好一段婚姻並不簡單。 示意圖/Ingimage
經營好一段婚姻並不簡單。 示意圖/Ingimage

不少情侶在穩定交往一陣子後，便會決定和對方結婚成為夫妻，一起攜手共度下半輩子。不過，經營好一段婚姻並非想像中容易，雙方不免會發生摩擦和衝突。

日前一名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她認為沒有房就沒有家的感覺，自己也不可能接受和對方父母同住，還強調她的父母都支持她。女網友更隔空對丈夫拋下狠話，「你什麼時後買房登記我名下，我就什麼時後回去，我娘家就是我的靠山」。

而該名女網友接著表示，如果自己新婚3天就回去娘家住，「是你們沒面子，傳出去的話，別人會說是剛結婚沒多久新娘跑回娘家住，你們不是虐待媳婦就是難相處，沒面子可不是我」。女網友更在貼文最後加大火力，寫道「我爸還說支持我，我想住多久都行」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我只能說人不要臉天下無敵」、「住一輩子吧！不要出來害人了」、「妳家根本是詐騙集團吧！」、「妳是公主病嗎？為何一定要掛妳名下啊！」、「留在娘家一輩子給爸媽養，結案！」、「建議您就留在娘家一輩子比較好⋯⋯別出來禍害別人家」、「巨嬰還沒有長大，回家讓爸媽養吧。」、「妳住娘家一輩子的機率應該100%了」、「娶到這種的很倒楣」。

除此之外，也有不少網友強調婚姻關係是互相的，「一起努力完成共同的希望夢想不好嗎？」、「買房掛妳名字也對妳老公無保障，應掛雙方名字，掛妳名字，那天妳又不爽妳老公，不就被妳趕出去，婚姻是要互相，不是單方付出就好的」、「家是一起建造出來的」、「房子我覺得要共同努力吧，房子也是我老公的名字，有沒有我覺得還好，反正還不是我在住的」。

結婚 公主病 媳婦

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