婆婆怕冷不開冷氣電扇 她見小孩熱到癱軟還被回「沒那麼嚴重」

春夏時節經常出現30度以上高溫，酷暑容易導致脫水或中暑等病症。有網友抱怨，她的婆婆連大熱天也不願意開冷氣、電風扇，造成她的小孩熱到癱軟在沙發上，提醒婆婆以後還換來一句「我不會熱啊，又沒這麼嚴重！」讓她氣到怒嗆婆婆「我們就一起等小孩熱死再送醫院吧」。

有網友在爆料公社發文表示，她與婆婆教育理念不同，婆婆喜歡干涉她教育小孩的方式。由於婆婆不喜歡吹電扇或冷氣，某次她進家門發現小孩熱到癱軟在沙發上，體溫也很高，詢問婆婆後只換來一句「我不會熱啊！沒關係，又沒這麼嚴重！」

該網友表示，她氣到告訴婆婆「我要緊的不是妳。是我的小孩！」婆婆又回答「可是開冷氣浪費錢，電扇我會冷耶！」她則回嗆「我在乎的是小孩的命，不是在乎妳會不會冷，不開這些也可以啊！我們就一起等小孩熱死再送醫院吧！」

該網友也抱怨，婆婆平常奇葩行為不少，例如洗碗不用洗碗精，每次打開洗碗櫃一摸，就會發現碗盤都油油的，甚至有的還有菜渣卡在上面，婆婆連煮飯都不開抽油煙機，導致整個廚房櫃子都油油膩膩，還是堅持自己下廚。

其他網友則留言「真的要等到撕破臉出事才處理來不及了」、「建議孩子不要給她帶，更年期過後的老先生老太太確實會怕冷，每次回爸媽家我也熱死了，老爸老媽怕冷不給開電扇，所以我家兄弟小孩都自己顧沒讓小孩跟爸媽住」、「這婆婆太離譜了啦」。