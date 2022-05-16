快訊

獨家／居家隔離用哪些藥才賠？11壽險總座明會商

中重症增148例 29死中16人未接種疫苗

直播／仍破6萬例！本土61697例、死亡29例 境外57例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆怕冷不開冷氣電扇 她見小孩熱到癱軟還被回「沒那麼嚴重」

聯合新聞網 / 綜合報導
媳婦抱怨婆婆大熱天也不願意開電風扇，小孩熱到癱在沙發上。圖片來源／ingimage
媳婦抱怨婆婆大熱天也不願意開電風扇，小孩熱到癱在沙發上。圖片來源／ingimage

春夏時節經常出現30度以上高溫，酷暑容易導致脫水或中暑等病症。有網友抱怨，她的婆婆連大熱天也不願意開冷氣、電風扇，造成她的小孩熱到癱軟在沙發上，提醒婆婆以後還換來一句「我不會熱啊，又沒這麼嚴重！」讓她氣到怒嗆婆婆「我們就一起等小孩熱死再送醫院吧」。

有網友在爆料公社發文表示，她與婆婆教育理念不同，婆婆喜歡干涉她教育小孩的方式。由於婆婆不喜歡吹電扇或冷氣，某次她進家門發現小孩熱到癱軟在沙發上，體溫也很高，詢問婆婆後只換來一句「我不會熱啊！沒關係，又沒這麼嚴重！」

該網友表示，她氣到告訴婆婆「我要緊的不是妳。是我的小孩！」婆婆又回答「可是開冷氣浪費錢，電扇我會冷耶！」她則回嗆「我在乎的是小孩的命，不是在乎妳會不會冷，不開這些也可以啊！我們就一起等小孩熱死再送醫院吧！」

該網友也抱怨，婆婆平常奇葩行為不少，例如洗碗不用洗碗精，每次打開洗碗櫃一摸，就會發現碗盤都油油的，甚至有的還有菜渣卡在上面，婆婆連煮飯都不開抽油煙機，導致整個廚房櫃子都油油膩膩，還是堅持自己下廚。

其他網友則留言「真的要等到撕破臉出事才處理來不及了」、「建議孩子不要給她帶，更年期過後的老先生老太太確實會怕冷，每次回爸媽家我也熱死了，老爸老媽怕冷不給開電扇，所以我家兄弟小孩都自己顧沒讓小孩跟爸媽住」、「這婆婆太離譜了啦」。

婆婆 爆料公社 中暑 婆媳紛爭

延伸閱讀

Omicron對兒童不是巧虎是「虎姑婆」 醫曝死亡率是流感7倍

漢神百貨Logo不是蝴蝶是「它」？ 網崩潰：從開幕誤會到現在

小女孩露營失蹤 母不放棄發傳單2年「生日前夕找到遺骨」

喉嚨痛如刀割！確診者聽「一句話」秒火大：真的很無知

相關新聞

比女兒還小1個月！五旬媽瘋戀19歲小鮮肉 表明會結婚：我養他

「我養他，他負責愛我就好」。有女網友日前以「我媽跟小我一個月的男生交往」為題發文，指父母離婚已有一段時日，她不反對50多歲媽媽再找一個伴侶度過餘生，在得知媽媽透過網路結交了男友後，她也同意。直至見面後，她才知道媽媽的男友僅19歲，比自己還小1個月！

人妻新婚3天逃回娘家 網見「真實原因」怒轟：別禍害別人家

不少情侶在穩定交往一陣子後，便會決定和對方結婚成為夫妻，一起攜手共度下半輩子。不過，經營好一段婚姻並非想像中容易，雙方不免會發生摩擦和衝突。

婆婆怕冷不開冷氣電扇 她見小孩熱到癱軟還被回「沒那麼嚴重」

春夏時節經常出現30度以上高溫，酷暑容易導致脫水或中暑等病症。有網友抱怨，她的婆婆連大熱天也不願意開冷氣、電風扇，造成她的小孩熱到癱軟在沙發上，提醒婆婆以後還換來一句「我不會熱啊，又沒這麼嚴重！」讓她氣到怒嗆婆婆「我們就一起等小孩熱死再送醫院吧」。

50歲阿姨不想努力了 自稱貌美有身材...徵老公條件「沒8千萬我不嫁」

婚宴主持人黃淑晴（晴姊）是嘉義當地有名的媒人婆，近日她在臉書分享一名50歲單身女網友的請託，希望晴姊幫她找老公，但一看她開出的徵婚條件卻發現「異常苛刻」，網友們看了也頻搖頭，反問「她顏值爆表嗎？」

他想租大房「女友只願付3千房租」 傻眼曝：油錢停車費都我付

情侶間金錢問題不好處理，有網友考慮到房屋機能，打算與女友一同租下更大的房子，不過由於他還有房貸車貸等壓力，每月能負擔的房租只有1.2萬，詢問女友是否願意一起負擔，她竟說只願意付3000元，讓他相當傻眼。

【童言童語】李珊／腳痛還是絞痛

這天睡覺前，發覺兒子開始勤跑廁所，又是吐又是拉。一問之下，他表示晚餐吃太多，肚子隱隱作痛、咕嚕咕嚕叫，我心想應該是腸胃炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。