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他想租大房「女友只願付3千房租」 傻眼曝：油錢停車費都我付

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨女友不願負擔同居的房租費。圖片來源／ingimage
網友抱怨女友不願負擔同居的房租費。圖片來源／ingimage

情侶間金錢問題不好處理，有網友考慮到房屋機能，打算與女友一同租下更大的房子，不過由於他還有房貸車貸等壓力，每月能負擔的房租只有1.2萬，詢問女友是否願意一起負擔，她竟說只願意付3000元，讓他相當傻眼。

有網友在爆料公社發文表示，他今年40歲月薪8萬、女友30歲月薪4萬，兩人交往半年，目前同居，平時95％家事都是男方包辦，上下班或出遊也是男方開車，男方另需負擔車貸、房貸、油錢、停車費等，他女友則是負擔自己的飲食費，或幫男方買衣服或禮物，出去玩時也會一起付錢。

該網友表示，兩人近日考慮到生活機能，打算換一間比較大的租屋處，但因為他本身其他經濟壓力影響，每月能負擔的房貸只有1.2萬，詢問女友願意負擔多少，她竟回答「最多3000元」。

該網友女友表示，若兩人一起租下1.8萬的房子，由於男方本來就自行負擔1.2萬的房租，她則可以住在自己家裡不用花錢，所以如果要搬到更好的租屋處，應該是1.8萬扣掉1.2萬，剩下的6000元兩人平分，換言之1.8萬的租房男方需負擔1.5萬、女方3000元。

該網友傻眼表示，他的女友平時玩樂的花費都超過3000元，在自己吃飯、玩樂上花錢也毫不手軟，但兩人共同的支出卻多是由他付錢，他表示，「她口口聲聲說要在一起一輩子，我怎麼感覺不太像？」

其他網友紛紛留言「我覺得你是好人，好人就該對自己好一點」、「八萬我可以過得很爽，不需要找人來幫忙花錢」、「我覺得如果婚前就無法互相，價值觀也有很大的差異的話，就好好考慮分手吧，否則婚後問題會更大」、「當然不該留，跟她結婚哩丟哉細，到時哭都哭不出來」。

還有網友建議「她可以回家自己住，你可以花12k租屋，水電吃喝玩樂都少三分之一，她也不用多付3000元，她只要每個月多付500元加油錢，還能省2500元。盲點就是，你不想佔她便宜，但是她想要佔你便宜，你不想計較錢，她想跟你計較到底」。

爆料公社 情侶

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