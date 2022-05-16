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50歲阿姨不想努力了 自稱貌美有身材...徵老公條件「沒8千萬我不嫁」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名50歲女網友開出徵老公條件，希望男方至少擁有8千萬身價才肯嫁。 示意圖／ingimage
一名50歲女網友開出徵老公條件，希望男方至少擁有8千萬身價才肯嫁。 示意圖／ingimage

婚宴主持人黃淑晴（晴姊）是嘉義當地有名的媒人婆，近日她在臉書分享一名50歲單身女網友的請託，希望晴姊幫她找老公，但一看她開出的徵婚條件卻發現「異常苛刻」，網友們看了也頻搖頭，反問「她顏值爆表嗎？」

晴姊公開私訊，該名女網友介紹自己是一名護理師，今年50歲、無婚史，身高164公分、體重55公斤，自稱外表貌美、可愛、有氣質。

再細看她開出的徵婚條件，希望男方年紀在70歲以下、不能太胖，「不限對方曾離婚喪偶，要是有錢人、開公司，或是嫁到國外、有錢人退休皆可，但要求家庭單純，子女不得干預男方事務」，她更說可以當一輩子的貼身特別護理師，若照現今行情算一個月是30萬開銷，願陪同國內外洽商、旅遊。

聽到這裡，多數人可能已經覺得女網友開出的條件相當苛刻，但她又再補充「希望對方現金、有價證券加不動產要8千萬以上，以備兩人到終老衣食無虞」，晴姊也以豐富地說媒經驗評論，坦言這樣的條件真的不太容易找到對象。

不少網友看了也不禁笑了，留言回應「男的要找年輕漂亮，女的要找有錢」、「這條件不像找伴侶，應該是挖礦，挖金礦」、「她怎麼不想想自己都幾歲了？」、「她顏值爆表嗎？」、「有這樣條件的都找二、三十歲嫩妹吧？」

嘉義 徵婚 結婚

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