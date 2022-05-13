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兒跟著前夫生活20年今娶媳 她欲坐主桌遭阻網勸「換位思考」

聯合新聞網 / 綜合報導
親生兒將結婚，她卻因無法坐主桌苦惱。示意圖/Ingimage
親生兒將結婚，她卻因無法坐主桌苦惱。示意圖/Ingimage

婚宴上雙方父母、長輩會坐上主桌。但日前一名女網友在「匿名公社」發文提到，和前夫生下的兒子要結婚了，她希望自己能坐上主桌，前婆婆卻認為她已不是家裡的人而不願意，讓她不知該如何是好。

原PO提到，20年前與前夫離婚，當時她帶走女兒，兒子跟著前夫生活。隔年前夫再娶，她也在幾年後再婚。如今兒子即將結婚，她希望坐上主桌的是自己，兒子也希望如此，畢竟是親生母親。但前婆婆覺得她已不是家裡的人，祖先也不會樂見這種情形，何況養母也照顧兒子十多年了，認為應由養母坐主桌。

網友認為該由兒子決定，「我會尊重新郎的意見，那是他人生中重要的日子，他希望親母出面主持那就讓親母主持，何必要道德綁架他非讓養母主持？」不過多數網友認為前婆婆說的才對，勸她換位思考，「我的狀況跟妳一樣，我是養母為尊喔」、「妳的心態很正常，但是前婆婆的心態才是對的！但只限於養育之恩…換個角度，妳女兒嫁人，妳主桌該給誰坐？」、「如果是我，歡迎我出席我就去，但絕不會坐主桌我會把位置給後媽吧！過日子比較重要，為了這點事大家不舒服，妳也再婚了不太適合。該婚禮的主角已經不是妳」。

婆婆 結婚 婚禮 離婚

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