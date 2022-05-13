兒跟著前夫生活20年今娶媳 她欲坐主桌遭阻網勸「換位思考」

婚宴上雙方父母、長輩會坐上主桌。但日前一名女網友在「匿名公社」發文提到，和前夫生下的兒子要結婚了，她希望自己能坐上主桌，前婆婆卻認為她已不是家裡的人而不願意，讓她不知該如何是好。

2022-05-13 18:11