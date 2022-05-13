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不想做家事就故意摔破碗 夫無奈控「婚前不是這樣的」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文抱怨妻子婚後不願做家事就直接摔破碗。圖擷自/Ingimage
網友發文抱怨妻子婚後不願做家事就直接摔破碗。圖擷自/Ingimage

夫妻決定牽手走一生，本該互相包容相互扶持。日前男網友在「匿名公社」發文抱怨自己的妻子，因新家尚未整修完成，兩人住在婆家，妻子卻不願意做家事，甚至還故意打破碗盤逃避洗碗責任，讓他覺得實在太過份。

男網友提到，新家因疫情關係，裝修了半年還未完成，婚前兩人已討論過先暫住男方家，他抱怨：「我老婆不愛做家事沒關係，可是她聽信一堆網路女權雞湯搞破壞讓我很受不了」。

原PO提到，平常三餐和家事都是媽媽打理，不需老婆幫忙。但只是要她將自己吃完宵夜的碗洗起來，結果每次都弄破碗。一開始原PO以為只是巧合，但因為發生過太多次，原PO詢問下，老婆還俏皮地跟他說，這樣以後她才不用洗碗。

原PO分享，老婆平常在家不會做家事，家人也不會要她幫忙。他強調，自己平常也會做家事，只是希望對方能幫點忙，老婆卻認為自己是嫁進來的，不是來當傭人，原PO氣炸在文中表示：「可是這也不表示要我爸媽當傭人吧？」

原PO提到，老婆認為，婚後在婆家做家事會被看不起，「而且她不是我爸媽養大的沒必要幫忙」。他無奈嘆，老婆婚前租屋時都會做家事，但不知道婚後會變這樣。

網友們留言問他抱不平，「說她公主我覺得還太好了！是女神經⋯一點教養沒有，最基本的尊重跟禮貌都做不到他適合自己一人過生活，千萬別生孩子了，自己都處理不好，小孩她也不肯顧的，她摔破的碗盤記得叫她花錢買來補」、「是不知道有沒有公主命，但肯定有公主病」、「根本就是故意的，以後你會更苦，懶惰會成性」、「碗盤都換不銹鋼，看她怎麼摔」。

女權 公主病 兩性關係 婆媳紛爭

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不想做家事就故意摔破碗 夫無奈控「婚前不是這樣的」

不論在何種關係中，本該互相包容相互扶持。日前男網友在「匿名公社」發文抱怨自己的妻子，因新家尚未整修完成，兩人住在婆家，妻子卻不願意做家事，甚至還故意打破碗盤逃避洗碗責任，讓他覺得實在太過份。

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