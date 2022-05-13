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疫情影響？ 110年家暴案件暴衝 虐童2.1萬件

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處發布國情統計，110家庭暴力事件通報案件被害人共11.9萬人，較109年增加4151人、年增3.6%。本報資料照片
主計總處發布國情統計，110家庭暴力事件通報案件被害人共11.9萬人，較109年增加4151人、年增3.6%。本報資料照片

主計總處發布國情統計，110家庭暴力事件通報案件被害人共11.9萬人，較109年增加4151人、年增3.6%，若與108年（疫情前）相較，案件增加1.5萬件，增加14.0%。110年家暴案件以「婚姻離婚或同居關係暴力」案件占45.1%最多，被害人5.3萬人；110年全年家暴案件多被害人女性占三分之二。

主計總處表示，根據衛福部統計，110年家庭暴力事件通報案件被害人總共11.9萬人，較109年增4151人、3.6%，較108年（COVID-19 疫情前）增1.5萬件、14.0%。按性別觀察，110年女、男性被害人占比分別為64.3%、35.7%，等於每3位約有2位是女性，性別占比差距由108年35.4個百分點縮減至28.6個百分點。

以案件類型觀察，110年以「婚姻、離婚或同居關係暴力」案件被害人5.3萬人（占45.1%）居多，其次為「兒少保護」2.1萬人（占 17.6%），二者合計占62.7%，與108年相較，各類型案件均呈增加，其中「直系血（姻）親卑親屬虐待尊親屬」及「兒少保護」各增 0.4萬人。

近3年除「兒少保護」男高於女外，其餘案件類型均女高於男，其中又以「婚姻、離婚或同居關係暴力」女性占比最高，110年為78.3%；與108年相較，各案件類型男性占比均呈增加，其中「其他」(包含「其他家庭成員間暴力」等)及「婚姻、離婚或同居關係暴力」各增4.1及增3.5個百分點。

按年齡別觀察，110年被害人集中在30-未滿65歲級距，合計占5成5，而兒童（12歲以下）及老人（65歲以上）則分別占11.2%及 11.1%；按年齡別及性別交叉觀察，110年被害人除男童占比高於女童外，其餘各年齡層之女性占比均高於男性，其中24-未滿40歲各年齡組之女性占比均逾7成，男性占比以6-未滿12歲59.5%較大；性別差距以30-未滿40歲46.4個百分點較大。

主計總處發布國情統計，110家庭暴力事件通報案件被害人共11.9萬人，較109年增加4151人、年增3.6%。本報資料照片
主計總處發布國情統計，110家庭暴力事件通報案件被害人共11.9萬人，較109年增加4151人、年增3.6%。本報資料照片

婚姻 離婚

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