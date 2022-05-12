隔離10天看清男友「1支快篩都不願給」 她嘆：確診後才知道沒人愛我

本土疫情嚴峻，單日已突破5萬例確診，民眾每日排隊搶買快篩試劑，一名網友表示自己確診了，但確診期間內男友不僅沒關心她，隔離第10天想快篩確認是否轉為陰性，男友卻要她自己去買，令她相當難過，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情版」發文，她確診之後，男友沒關心過她食物是否還足夠也沒詢問她身體狀況，確診期間男友常常出門也沒告知原po，而她則是獨自在家中，但隔離後她第一個想見的仍然是男友，她在隔離最後一天想確認自己是否轉為陰性，於是詢問男友有沒有快篩，她知道男友公司有很多快篩，沒想到男友卻要她自己去買，令她相當難過及灰心，「大家應該都知道快篩不好買…」。

原po也表示，知道男友給自己快篩不是義務，但她也願意付錢，男友放門口也好，但對方卻連這樣的意願都沒有，確診期間家人也沒關心過自己，她不禁感嘆，「確診之後我才知道沒人愛我」。

網友紛紛表示，「姐妹，有沒有考慮分手？既然他不關心你，找個會關心得來？我相信台灣有很多暖男的，祝你早日康復，加油～」、「先跟男友（路人）分手，不學聰明永遠沒人在乎妳，保重」、「分手～你對他而言不重要」、「姐妹，分手吧，我朋友跟確診者有接觸，我都替她捏把冷汗，成天問她有沒有症狀了，何況妳是已經確診的人，不需要為了不值得的人浪費自己的時間」、「患難見真情啊 妳應該要感謝疫情讓妳看清男友，不然還要等到步入婚姻，生了小孩再來哭嗎？恭喜恭喜」。

有網友則鼓勵原po，「快快好起來！就算世界上沒有人愛妳，妳也要愛自己，愛上自己之後就會看見更多愛你的人跟溫暖的事，加油」、「先照顧好自己，很多時候都是要遇到一些事情才會看清一個人」、「老話一句：靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好，加油原po，好好照顧自己的身體，不關心你的男友直接甩了吧！祝福妳，妳真的值得更好的人哦～為自己而活」。