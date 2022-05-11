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她請男友代購日用品反遭坑錢 「有打折還收原價」全網傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO請男友幫忙買東西，雖然商品有打折，男友卻向她收取原價，讓她十分無言。示意圖／Ingimage
原PO請男友幫忙買東西，雖然商品有打折，男友卻向她收取原價，讓她十分無言。示意圖／Ingimage

情侶交往時總會遇到共同開銷如何分帳的問題，不少人會事前溝通好AA制，以省去之後「談錢傷感情」的麻煩。日前一名女網友在「Dcard發文表示，某次她請男友幫忙買日用品，男友向她報帳時卻隱瞞商品有打折的事實，向她收了原價，讓她發現後非常傻眼，直呼「到底有多窮」，引起眾人熱議。

原PO以「A幾塊錢是有多窮」為題發文，提到她某次請男友代買日用品，男友告知她總共854元，她便轉了900元給他，隨後男友告訴她其中一樣商品因為缺貨，他已經填了預購表單，之後再回店裡拿，「不過我想說之後可以自己到店，於是跟男友要了發票想說要一起帶去」，但沒想到男友一直找理由不給發票，事後原PO才發現，那天店裡有特價88折的活動，商品總額共752元而已，「男友跟我收原價…也太問號了吧…」。

原PO補充，男友的家境普通，薪水大概比一般上班族再低一些，但因住在家裡，還過得去，只是有些小地方省到可怕，或是明明沒什麼錢卻硬要炫富，而她目前也積極與男友溝通，因為類似的事件已經不是第一次，「雖然沒幾塊錢，但跟最親近的人A真的可以7414（意指去死一死），或是想多要跑腿費可以直接說吧？」

許多網友紛紛表示，「這個金錢觀真的有夠糟」、「可以提分手了吧？小氣的男人我不行…妳以後生小孩可能尿布要重複用」、「他在刻意坑妳的錢，而且也不是第一次了，妳是鬼遮眼？發生一次，我就想分手了」、「這樣感覺不太有品，幫人買多少不就該確實報價多少嘛？除非先前就有談好說要給代購費」、「不分手遲早吃虧」、「這樣一點信任都沒，他懂不懂幫忙買東西的道理啊？如果真的想收跑腿費就講啊，這種A錢方式真的傻爆眼」。

Dcard 情侶

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