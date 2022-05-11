結婚9年沒生被婆婆狂酸 離婚才驚「逆轉真相」：用心良苦

婚後要顧慮的事情很多！有一名女網友分享，自己結婚9年未能生下孩子，導致婆婆越來越冷淡，甚至還到處說她是「不會下蛋的母雞」，最後她發現老公外遇，於是離婚，但這時候才發現原來婆婆這幾年來的酸言酸語都「別有用意」，結局的真相也讓她知道「這世界還是有不偏袒自己兒子的母親」。

一名女網友在「匿名公社」發文，結婚9年，原本一直是雙薪家庭，婚後在婆家的催促下積極備孕，但卻因為第一胎就發生子宮外孕，切除了左側卵巢和輸卵管，原本對她還不錯的婆家，慢慢變得冷淡，婆婆還到處酸她是「不會下蛋的母雞」。

原po表示，剛開始老公對她不離不棄，但終究敵不過獨生子的壓力，提出了離婚的要求，原po聽完後沒哭沒鬧，冷靜地簽完名，隔天一早就去戶政事務所辦理好所有手續，老公忍不住哭了，表示自己「是不得已的」。

但原po表示自己不是笨蛋，早就知道老公在約砲，和有夫之婦的人交往，而且在她發現老公外遇前，婆婆就已經知道了，她知道兒子靠不住，才會極盡羞辱想要把她逼走，因為婆婆知道，如果繼續在這段婚姻裡，一定會很不幸，但原po一開始完全不知道婆婆用意。

直到婆婆有天開誠布公的找她詳談，婆婆鼓勵她面對這件事裝聾作啞，因為這樣做，兒子才會感到內疚，把房子給原po，婆婆在她最困難的時候，選擇斷她兒子的金援，而不斷的資助原po，這讓她感到相當感動，直呼「婆婆讓我知道現實世界中，還是有理性的人，還是有不偏袒自己兒子的母親」。

網友看完也紛紛回應，「天啊，還好妳解脫了」、「老實的人真的也不能相信！都被騙！」、「婆婆是好人」、「劇情急轉直下耶，本來想罵婆婆，轉而想讚美她」、「能大義滅親的媽媽不容易」、「好險早點看清了」、「加油！妳值得更好的人生！」。