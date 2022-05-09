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婆婆送她「4.9萬LV包」催促快揹 二姑見了急喊：千萬不要！

聯合新聞網 / 綜合報導
婆媳關係是婚姻中難解的議題之一。購物示意圖。圖片來源／ingimage
婆媳關係是婚姻中難解的議題之一。購物示意圖。圖片來源／ingimage

婆媳關係是婚姻中最難解的問題之一，有網友近日收到婆婆送的LV包包，婆婆還告訴她「這包是大姐送我的，很貴喔，四萬多」，想不到事後才得知根本是從菜市場買來的低級仿品，讓她傻眼直呼「說好的四萬九的LV呢？」

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，近日全家一起去逛桃園華泰名品Outlet，剛好逛到Coach，公公很大方地要買單，她雖然沒有很大的興趣，但也假裝看上其中一個包包，結果婆婆卻告訴她「妳家裡不是有？」試圖阻止她花錢買包。

該網友先生反嗆婆婆「款式不一樣，換著背啊，妳不是也有為啥要買？」接著結帳時她先生發現她沒有買，她解釋是因為家裡有包包了，暫時先不購入，婆婆則在一旁說「那個不實用啦，浪費錢，等回去我給妳一個LV的」。

等到回家後，婆婆跑去房間裡拿出一個有明顯髒污的紅色LV提包，並說「這個包是大姐送我的，很貴喔！四萬多，這麼紅我老人家沒在用，妳年輕人用適合，我捨不得用，給妳妳要好好保護好，清潔一下就很新。看看，多好看，很適合妳喔」。

該網友表示，她平常沒有買名牌包的習慣，因此也不會辨認包包的真偽，想不到過了幾天，大家討論到親戚吃飯要好好打扮的話題，婆婆建議她可以背LV包包出席，二姑卻立刻制止說「不要啦！那是假的，提去一眼就被看出來，要被笑死」。

本以為婆婆不知情，但此時婆婆便回應「妳大姐在菜市場買的，我哪知道」，讓該網友相當傻眼，直呼「啊不是，說好的四萬九的LV呢？我就說怎麼突然對我那麼大方，害得我提心吊膽好幾天」。

其他網友紛紛留言「夭壽骨，還假鬼假怪說四萬，結果是菜市場買的」、「就背去啊！跟親戚炫耀說：這是我婆婆送我的哦，四萬多塊呢！」、「明知假的還說4萬多，真是機車婆婆」、「好可怕的婆婆！心機真重」。

LV 婚姻 婆婆 婆媳紛爭

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