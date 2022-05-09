真正媽媽！單身婦為撫養孤兒女 寧棄婚姻兼留財產 網淚崩：母愛

「雖然沒生過，但絕對是好母親」，有網友日前發文，因為母親節勾起昔日回憶，想藉貼文讚揚岳母的偉大。他指岳母並非太太的親生母親，而是養母，因當年可憐孤女被遺棄，便動了惻隱之心養育她，甚至為此犧牲自己的婚姻，數十年來以單親媽媽的身份把其太太養育成人，連遺產也留給沒有血緣的女兒，「母親節要頌讚母親的偉大，我外母，雖然沒有生育過，但當之無愧」。貼文一出，網友紛紛表示非常感動，讚揚母愛的偉大，形容樓主的岳母是「真正媽媽」。

該名網友在香港討論區發文，稱與太太相識多年，2人現已50歲。太太當年在深水埗「留產所」出世，剛出生就被親生父母拋棄，後來被一對夫婦領養。可是該夫婦只是官方文件上的「父母」，而非真正的養父母，因為他們隨後便把女嬰交托到1名婦女手上，這名婦人就是太太的真正養母。樓主稱讚岳母的偉大，為其太太犧牲了許多，「自己放棄婚姻生活，一直以單身身份照顧我太太，老去時也將所有財產分給一個沒有血緣關係的養女」。他指岳母雖沒有分娩過，但絕對是偉大的母親，而其岳母現已離世數年，他便藉這篇貼文頌讚她。

貼文引來網友熱議，大批網友紛紛表示感動，又表揚樓主岳母，「好感人，真是一個偉大的媽媽」、「雖然沒生過小朋友，但這絕對是一個令人敬佩的母親」。

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文章授權轉載自《香港01》