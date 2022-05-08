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生日陪買內衣女兒「尷尬到極點」 爸爸一番話卻惹哭上萬網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享爸爸陪買內衣的尷尬情境，沒想到爸爸的一番真心話卻觸動了上萬名網友的心。圖／Ingimage
一名網友分享爸爸陪買內衣的尷尬情境，沒想到爸爸的一番真心話卻觸動了上萬名網友的心。圖／Ingimage

單親家長不僅背負家中經濟重擔，同時承擔著教養子女的重責大任。Dcard上一篇「我爸陪我去買內衣」的文章，一名網友分享生日當天爸爸陪買內衣的尷尬情境，沒想到爸爸的一番真心話卻觸動了上萬名網友的心，紛紛直呼「是位非常好的爸爸阿」。

原PO表示高一那年，平時總是忙於工作的爸爸，有天突然邀說一起去西門町逛逛，當時覺得很奇怪，但還是一起吃飯、吃雪花冰，享受難得的父女時光。就在吃冰的時候，爸爸突然說：「妹妹，我們等等要去買生日禮物」，讓原PO滿是期待。

沒想到，最後父女2人竟在一間內衣店門口停了下來。原PO心裡冒出「不~會~吧？！」的想法，然而就在她還沒反應過來時，爸爸就塞了兩千元到我手裡，叫原PO進去挑一套喜歡的，然而她當下卻已尷尬到了極點，回家路上父女倆也都沒什麼講話。直到進了家門後爸爸才又把原PO叫出房門。爸爸直接說道：

「妹妹，因為我很多事情都不懂，總是需要姑姑來幫忙打理，今天帶妳去買內衣是因為媽媽在妳很小的時候就過世了，我想在妳升高一的這一年送妳本該是她（媽媽）跟妳一起買的東西，代替她（媽媽）陪妳長大」。

原PO回憶，聽到這番話的當下眼淚已經掉下來了，後面爸爸說了什麼也沒聽進去，只記得爸爸給了一個擁抱並小小聲說「妹妹生日快樂」，也讓她在今天感性地祝福爸爸「母親節快樂」。

貼文一出，網友們都表示，「是位非常好的爸爸阿」、「爸爸好貼心‪，‬母親節快樂！」、「還我眼淚」、「爸爸好暖（哭爆）」、「好大一顆洋蔥」、「我辛苦的母親也擔任著父職，天下的爸媽最偉大了」。

母親節 Dcard

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