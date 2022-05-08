解決少子女化 準爸爸協助效用大

為了鼓勵準爸爸積極陪產、協助育嬰，台灣婦產科醫學會於母親節推出「孕期神隊友」抽獎活動！台大國發所教授薛承泰指出，如果準爸爸積極參與孕期，能提高家庭的生育意願高達四倍之多。台灣大學農經系教授陳暐則說，生育補貼對生育率的影響不大，應將政策重點移到其他方向，如增加照護資源、放寬法訂育嬰假的限制。

生育補助影響不大

薛承泰指出，總生育低於1.3人被稱為「超低生育率門檻」，一旦低於該門檻，民眾的觀念與生活型態就逐漸定型，難以靠著生育補貼來回升生育率。而台灣總生育率於2003年時就已經低於1.3人。儘管如此，他說，目前台灣總人口約有7成都是15到64的勞動人口，目前台灣仍有轉機，需要把握改革的時間。

陳暐則說，目前民眾不願意生孩子的原因，主要有「經濟負擔」、「不想改變生活型態」與「社會職場對孕婦不友善」，這這些因素難以僅靠生育補助來改變，導致生育補助的影響很小，甚至「補助結婚都比較有用」。他建議，可以透過增加家庭照護的資源、或放寬孕嬰假的規範。

台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤則以新加坡的少子化政策為例說，新加坡在面臨少子女化時，不僅有生育津貼，職場母親更直接享有16週的帶薪產假，而準爸爸也有2週的陪產假。此外，該國政府更提供節稅、退稅優惠給育有子女的家庭。相較台灣父親親職假根本是「看得到吃不到」的狀況，僅有8%的男性申請過親職假。

準爸爸要做家事！

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出，台灣生育期女性的就職率高達9成，然而大多女性仍承受家庭照顧的壓力，如果伴侶能夠投入家庭勞務、孕期參與則有助於生育率上升。他指出，國外多個研究發現，家庭勞務平衡的夫妻生育意願比其他夫妻高出四倍之多。

黃建霈表示，儘管台灣已經不斷在優化育嬰政策，但生育給付僅佔GDP的千分之一，整體補助仍遠低於他國標準（部分國家高達GDP的5到7%）。對此，台灣婦產科協會也推「孕期神隊友」活動，鼓勵男性積極參與孕期，只要記錄下準爸爸陪孕時的照片，並在網路上分享，就有機會可以獲得一台iPad。

黃建霈也針對準爸爸推出神隊友「SUPER」五大指南說，Support：陪產檢、陪同飲食等全方位支持；Use：爸爸可透過婦產科等機構主動洽詢如孕婦手冊等資料；Parental育兒預習：學習產後的帶娃工作，如包尿布、泡牛奶等；Exercise：定期陪孕婦散步、練習產婦呼吸等；Restrict：戒菸、戒酒與避免熬夜等壞習慣。

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