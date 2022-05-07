大嫂擅自進房間拿快篩用「未告知」 冷回一句女氣炸

本土疫情延燒，不少公司加強防疫措施，規定休假後必須先快篩檢查身體狀況。有一名女網友抱怨，因為公司有要求每次休假後都必須快篩，所以每星期都會發一個，陰性才能上班，沒想到近日外出回家時，發現房間的快篩被用掉，這時候大嫂才走出來說是自己用的，讓她瞬間氣炸。

女網友在「爆料公社」發文說，疫情關係所以公司有要求每次休假後都要快篩，呈現陰性才能上班，所以每個星期都會發給員工一個快篩試劑，但近日她和老公外出回家後，發現房間梳妝台上的快篩盒子明顯內容物被打開拿走了，原po跑到客廳看垃圾桶，發現一個使用過的快篩在裡面。

這時候大嫂才走出來說，「那個快篩給我用喔！」，原po當下心想「順序不是這樣的吧？不是應該先問過我才拿嗎」，整個氣炸，轟大嫂「沒經過同意就叫偷，明天上班沒快篩，也不能進去公司，外面也買不到快篩，請問我要怎麼辦？」。

結果大嫂只冷回一句「就用一個快篩而已，有必要好像世界末日嗎？」，這時連爸媽都聽到爭吵聲出來，也覺得是大驚小怪了，但原po認為自己真的很委屈，因為擅自進入別人房間拿東西，行為明明就不對，怎麼變自己大驚小怪「我才是受害者吧？為什麼錯不在我，卻是我要獨自承受呢？」。

此文曝光後也引起網友熱議，「跟沒禮貌的人講再多，都是浪費自己的口水」、「我家連我父母都不會進去我房間！幫傭就算要清掃，也會先問過我！我說好，她才敢進去打掃」，也有人建議原po「以後房間門鎖上，我也是不喜歡家人隨便進我房間動我的東西，我出門一定鎖門」、「出門就鎖門吧」。