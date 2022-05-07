老公愛面子丟工作還騙老婆 整天在家耍廢「錢都拿去打機台」

結婚除了感情，生活上更需要雙方之間的溝通。如果沒辦法共同承擔現實壓力，往往也會成為離婚的種子。最近日本媒體，就有一則這樣的婚姻糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名佐繪里的38歲女性，在30歲時和一位同齡的男子結婚。然而就在她懷孕生下小孩出院的那一天，負責賺錢養家的丈夫卻突然告訴她，自己辭掉了本來的工作。

丈夫的說法是，因為原公司被併購的關係，新公司要求他調到其他職位，但是因為他拒絕了，所以遭到新公司打入冷宮，因此憤而離職。佐繪里感到驚訝之餘，也問丈夫「為什麼沒有找我商量呢」，卻只被冷冷回應道「講了又有什麼用」。

之後丈夫一直閒居在家，不只沒有出去找工作，連做家事、帶小孩都不願幫忙。佐繪里於是向婆婆告狀，雖然婆婆力挺佐繪里，把丈夫訓了一頓，但事後沒多久丈夫又故態復萌，讓佐繪里只好想辦法找幼兒園，打算自己去上班養家。

就在某一天，佐繪里才偶然從丈夫的前同事和上司們得知，原來丈夫當初是因為合併之後，本來職位被降低的關係，在公司裡頭大吵大鬧，事後更因面子問題，選擇直接向公司辭職。不只騙了佐繪里，現在每天還拿失業給付去打柏青哥，一毛生活費都沒出。

孤軍奮戰至今的佐繪里，無法忍受丈夫的行為，決定提出離婚。丈夫雖然苦苦哀求，但佐繪里依舊不為所動，於是在歷經兩年的各種程序下，佐繪里成功和丈夫斬斷聯繫，如今帶著八歲的女兒，過著母女倆平靜的新生活。