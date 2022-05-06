愛妻好老公變調！她驚見尪傳訊向女友人吐苦水 眾人嘆：外遇前兆

如果知道枕邊人對自己的好都是虛偽的，相信會令人崩潰。一名人妻在臉書發文透露老公對她相當的好，好到就連娘家的親友對他都是讚譽有加，但有一次卻無意間發現老公和別的女人通訊息，內容都是抱怨她的不好，讓這名人妻心灰意冷，而鄉民們也直言這根本是外遇的前兆。

原PO在臉書「匿名公社」寫道自己20歲時就和老公奉子結婚，這一路走來兩人感情相當好，讓原PO非常幸福，還常常向別人誇耀自己老公有多疼她。沒想到日前半夜睡覺時，她不斷聽到老公的手機一直發出訊息通知聲，而當時老公已經睡死了，完全沒聽到，原PO只好拿起手機查看。

她說兩人都知道彼此手機的解鎖方法，但平時不會刻意去看對方手機內容，這次是因為睡覺時不斷出現訊息聲她才起身查看，沒想到無意間卻看到老公和他的女性友人談話內容。內容裡盡是老公抱怨原PO的各種事，當中還有夫妻閨房的事，以及她不想被別人知道的個人隱私。

言詞間還有不少加油添醋的說法，例如當初奉子成婚是兩人一起達成的共識，但老公在訊息裡卻說都是原PO想生，不然他才不會想不開，讓她看了心都涼了，不懂為何要把她說得很不堪又如此低賤的感覺，「平時對我的好，真的讓他感到那麼委屈？那動輒在我耳邊呢喃著他真的很愛我，到底都算什麼？」

原PO說這名女性友人跟她和老公都很熟識，平時都很要好，因此她不會懷疑老公想外遇，「只是姑且不論他們之間友誼多要好，有必要這樣對待我嗎？」

貼文一出，多數人都直覺原PO老公根本想外遇，「我的直覺告訴我，妳老公已經一腳在外面滑呀滑了」、「這是外遇的前兆餒」、「就只是想吸引對方同情，然後跟她發生關係吧」、「通常會對異性友人抱怨自己另一半，多少他自己都有點想出軌意思，不管對方有沒有，他是有的」、「為什麼妳能這麼果斷地說不會是外遇？這不就是前奏的舖梗SOP嗎？」、「跟他攤牌吧！他應該是對那個女性友人有興趣，所以才會用這樣的方式」、「應該是想外遇了，不把妳說糟糕點怎麼追對方」。