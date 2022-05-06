專訪／盧小桃：媽媽工作家庭平衡難 如坐海盜船晃久就不暈

【文：武美齡、攝影剪輯：胡惠恬 圖片：盧小桃的小太陽戰隊】

人氣媽咪盧小桃一家總充滿幽默與歡樂的氛圍，有個寶貝兒子「陛下」Pessi、正能量老公啾啾， 每天都上演家庭喜劇。盧小桃當媽後，每年都為自己設定新目標，踏上「大人系的奇幻冒險」，去倫敦遊學、參加巴黎時尚周，說走就走浪跡天涯，還成立了選物網站 goûts et couleurs，活出媽媽的「自信冒險人生」。她同時也坦言媽媽工作家庭平衡難，不過就像坐海盜船那般，晃久就不暈了。

用「愛、感恩」過生活，世界好像都套了美圖濾鏡

盧小桃喜以圖文記錄生活，結婚產子後自稱「靠著他人恩惠而強運的廢柴媽媽」，詼諧幽默的她接受專訪時，始終散發著正能量光芒。經營家庭的幸福祕訣，盧小桃說「愛、感恩」是他們的家訓。

「我希望孩子從小學習愛和感受被愛的能力，否則若沒有覺察這句話的背後可能是愛，而產生誤解，有時候很可惜就無法和那個人好好相處了。」盧小桃分享，帶著愛和感恩的態度，人生會過得很快樂，「你會發現看到的世界好像都套了美圖濾鏡，哇！這世界是多麼美好清新。」

當夫妻偶爾吵架時，兒子陛下也會當和事佬，「爸媽你們都忘了愛、感恩嗎？你要互相抱抱然後說我愛你！趕快和好，OK?」兒子的話讓盧小桃真實感受到孩子就像一面鏡子，「有時我無心講的話，他聽了學起來再說出口，我才驚覺原來自己有這樣的壞習慣，或說話太兇，進而反省自己要改變。」

盧小桃愛說故事給兒子聽，把古今中外背得出來的故事都講過一輪，納尼亞傳奇、哈利波特都在故事名單中。

媽媽是脆弱生物，老公當「誇誇團」給予大能量

「為母則強」是外界對媽媽的直接印象，不過盧小桃認為媽媽其實是「很脆弱的生物」，雖然外表看來堅強，但內心容易自責、懷疑自我、失去成就感，而另一半啾啾給予的精神支持讓她相當感謝。「他為我帶來極大能量，隨時都給我正面稱讚，普通的一道菜上桌，他也會誇讚『老婆！你今天煮得好好吃。』」老公就像盧小桃的「誇誇團」，讓她得到勇氣與肯定。

兩人吵架後和好的方式也相當戲劇化，盧小桃回憶，吵架後她通常會去房間獨自冷靜一下，但老公有時會做些白目又荒謬的舉動，那次他就突然裸體進房說：「妳要不要衣服也脫了，我要洗衣服...」讓她又好氣又好笑，瞬間化解了兩人衝突。

在盧小桃眼中，夫妻相處像「跳恰恰」，從起初偶爾不小心踩腳到和諧共舞的過程中，她逐漸發現媽媽主外、爸爸主內的分工方式，兩人合作得相當有默契。「有一次我幫兒子洗澡失手把他掉進水裡後，老公怕我溺死小孩，就免除了我這個工作，從此我的任務就是陪玩、陪睡、說故事和煮飯。」而家事類如洗碗、曬衣、拖地、刷廁所、接送孩子都由老公負責，兩人合作無間。

老公啾啾就像盧小桃的「誇誇團」，讓她得到勇氣與肯定。

盧小桃曾以繪圖日誌畫出老公與路人阿伯對唱「身騎白馬」的趣事，一家人每天都超歡樂。

每年為自己設目標，活出媽媽「自信冒險人生」

許多女性成為母親後，因育兒、家庭等因素而將自己的夢想先封起來放在角落，盧小桃的另一半給予大力支持，讓她無後顧之憂放心圓夢。「我從小就想環遊世界，兒時在月曆上看到許多國外風景照，我把那些照片剪下來貼在筆記本上，希望有一天可以前往，加上愛畫畫，本子還寫下長大想擁有自己品牌的夢想。」

盧小桃認為就算當媽，人生也可以有無限可能性，於是她踏上 「大人系的奇幻冒險」，按照兒時筆記本上的藍圖陸續圓夢，且每年都為自己訂下一個新目標。2018年她到倫敦遊學一個月，「要跟老公開口說我要出國一個月，你自己顧小孩，其實是有點不太人道的，所以講的時候有點緊張...」結果老公說：「去！妳一定要去，去一個月而已又不是一輩子，兒子有什麼好怕的，他要去幼稚園玩了，才沒空管你。」這才讓她豪氣地說走就走浪跡天涯。

接下來在2019年，盧小桃參加了巴黎時裝周，2020年線上選物店「 goûts et couleurs」正式上線，並引進日本設計師的珠寶飾品品牌Lamie，同年她也完成了人生另一件大事「買房」，而2022年已有安排，待有好消息再和大家分享，盧小桃說：「我習慣審視自己過去一年有沒有進步，誰說當媽媽就要停在原地呢？」

盧小桃每年為自己立下不同目標，踏上 「大人系的奇幻冒險」之路。

為圓兒時夢，盧小桃與好友創辦線上選物店，引進日本手工珠寶品牌。

媽媽工作家庭平衡難，如坐海盜船晃久就不暈

為了圓夢又要兼顧家庭，盧小桃是如何取得平衡？她不改幽默風格說：「 我不是心靈雞湯風格的媽媽，我必須說永遠都沒有平衡的一天，在失衡和平衡中間徘徊，就像坐海盜船那般晃久了就不暈了！」當媽媽一定會有失有得，她鼓勵母親們「多看自己得到的，少看失去的，就會覺得自己做得很好。」

當媽媽開始覺得生活沒有成就感時，很容易會「 外求」別人的讚美與認同，盧小桃建議媽媽們也要學會「內求」，「例如我今天忙完所有事情，還在六點半前煮完飯，只花了三十分鐘，我就覺得我好棒！」即便是小小的事情也值得稱讚自己，每天給自己一點小確幸。

今年夏天兒子陛下即將成為小一新生，盧小桃滿臉笑意形容他就像個里長伯，喜歡在公園和附近的阿公、阿嬤聊天，上幼兒園一直以來也都適應良好，因此對於迎接小一新生活並不憂心。「雖然我是一個容易緊張的媽媽，但生命自有出路，成長的路上，我們就陪著孩子一起打怪吧！」

盧小桃笑稱兒子陛下Pessi個性像里長，總熱情關懷周遭人事物，還替兒子特製里長背心。

當媽媽六年了，盧小桃從第一年戰戰兢兢、總覺得自己做得不夠好，到如今成為樂觀又獨立的「自信冒險派」母親，她肯定自己每年都有進步，但也不忘提醒同為人母的女性：「人生本來就像一場馬拉松，有時候覺得累了停下來休息也沒有關係。」

詼諧幽默的盧小桃接受專訪時，始終散發著正能量光芒。

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