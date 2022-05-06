專訪／快艇衝浪女神陳美彤家有青少女、妥瑞兒 熱血教養力化解親子問題

【文：武美齡、攝影剪輯：胡惠恬】

快艇衝浪女神陳美彤Kimberly，是一位創業家、高人氣專業健身教練和兩個孩子的母親，當年她為陪孩子運動才接觸滑水，親子擁有共同興趣為家庭帶來意想不到的影響。Kimberly談到與15歲女兒陳宥蓁相處，從碰撞到和解，她感動淚灑專訪現場，更積極陪伴11歲兒子陳盛義面對妥瑞症，直呼這是上天給的「secret weapon」，在教養路上她維持一貫熱血又不設限的正能量，希望將這種精神傳遞給更多父母。

從手忙腳亂，到天塌下來也不怕的母親

陳美彤Kimberly身分多元，她是兩個孩子的母親，有「快艇衝浪女神」的稱號，同時也是美傑仕集團OPI副董事長和專業健身教練。對於孩子教養極度用心的她，當年與滑水結緣就是因為陪著孩子上山下海玩遍戶外活動，全家一起到台北社子島體驗快艇衝浪後，沒想到媽媽一試成主顧，如今不但登上世界最大快艇衝浪協會CWSA「Masters Women Surf」組世界第一，女兒陳宥蓁也拿下業餘女子組第5名、世界排名第19名。

美妝界的運動家陳美彤Kimberly，不分春夏秋冬，風雨無阻，都在基隆河與淡水河上練習快艇衝浪（ 圖片提供：Kimberly的熱血人生、星予國際）

回憶新手媽媽時光，Kimberly說：「當時我是一個超級容易緊張的媽媽，手忙腳亂、怕東怕西、不知所措...女兒第一次發燒的時候我都嚇哭了！」當媽後她跟著小孩一起成長，成為「就算天塌下來也不怕」的強韌母親。Kimberly分享女兒襁褓時期非常好帶，不易哭鬧，她形容「幾乎安靜到讓人忘了家裡有嬰兒的存在」，如今女兒已長成亭亭玉立的青少女，正值青春期，眼看親子關係趨於緊張，Kimberly費了極大心力修復母女關係。

青春期耳洞抗爭，「不給穿，我就自己穿」

「可能因為女兒青春期賀爾蒙改變，加上課業壓力大，母女間有些小口角，於是我想盡辦法來培養親子間更好的關係。」青春期孩子總對新鮮事物躍躍欲試，Kimberly因此有了許多擔憂，「我擔心她可能會受傷、或是態度、心態不對，會想用自己的想法來導正她，難免產生較尖銳的對話和摩擦。」

「你講夠了沒？你念夠了沒？」面對女兒突如其來的這些話，Kimberly坦言有時還真招架不住，但讓她驚訝的事還不止於此。近期親子因「穿耳洞」事件氣氛緊張，原本Kimberly擔心女兒若穿耳洞，會花太多時間在外表上，因此和她約法三章，「若妳能把生活、成績都顧得很好，讓我知道你不會因此分心我就帶妳去穿！」後來女兒表現優異，也如願兩耳各穿了一個耳洞，但女兒卻想要更多洞，遭到先生極力反對，女兒抗爭：「這什麼年代了，爸爸老古板！」衝突一觸即發，心力交瘁的Kimberly還得做中間人幫忙調停、安慰。

某天半夜，沒想到女兒自己將耳針以火消毒，親手又穿了三個耳洞，「她說覺得讀書壓力很大，就自己穿了耳洞，我聽了倒吸一口氣，她甚至連抗發炎藥膏都買好了。」女兒還說：「你看我穿了多漂亮，麻煩你告訴爸爸我做了這件事，而且我很美！」Kimberly邊說邊大口吸氣平緩情緒：「家有青少年孩子，我真的時常覺得需要深呼吸一下。」

Kimberly希望能當女兒的朋友，培養親子間更好的關係。（ 圖片提供：Kimberly的熱血人生、星予國際）

滑水是母女共通語言，在浪中告白和解

為找回母女間的溫情，Kimberly某天等到女兒放學，出其不意帶她去河邊滑「傍晚場」，當時夕陽灑在波光粼粼的水面上，兩人聽著一波波的浪濤聲，水天一色彷彿置身國外，女兒突然轉頭深情告白：「媽媽，我覺得好紓壓喔，其實我讀書壓力很大，在水上整個人的壓力都釋放開來了...可不可以每個禮拜都來滑這個時段，就你，跟我。」Kimberly訴說的同時已忍不住落淚，母女原本僵持的關係得以化解，讓她感動不已。

滑水是兩人的共同語言，每週固定的水上約會，成了專屬於母女最私密的時光，不但修復Kimberly和青春期女兒的關係，更讓兩人感情更緊密。在大自然的水上世界，她們可以暫時拋開都市、學校的壓力，兩人共享一片浪，在同樣的水平上對話，互相鼓勵、支持。

Kimberly對親子關係經營的努力，孩子都深深感受得到，女兒曾透露「你是我眼中的酷媽媽，Miss impossible，媽媽把什麼不可能的事都變得可能。」提到這一段，Kimberly又再度淚崩表示：「原來我努力做的事孩子都有看在眼裡，希望這會帶給他們正面的影響。」

女兒陳宥蓁是Kimberly在水上最美麗的夥伴、也是她的力量泉源。（ 圖片提供：Kimberly的熱血人生、星予國際）

每週固定的水上約會，成了專屬於Kimberly母女最私密的時光。（ 圖片提供：Kimberly的熱血人生、星予國際）

將妥瑞症視為上天給兒子的「祕密武器」

我們詢問，當鎂光燈都落在媽媽和姐姐身上，Kimberly的小兒子陳盛義會不會吃醋？Kimberly眼睛一亮說：「才不會！他超有自信的好不好，是個運動專家，才11歲已經越級參加網球比賽了。」兒子與運動結緣，源自於五歲那年發現患妥瑞症有關。

「人會害怕是因為無知，我也曾因兒子有妥瑞症而哭過，擔心孩子跟別人不一樣，但了解後發現這不是病，還意外替我們開發了孩子的運動潛能，家長們不要自己嚇自己！」醫師評估後建議陳盛義不必吃藥，只要找一項運動專注去做，讓多出來的「電」有地方釋放即可，於是Kimberly帶著兒子學游泳、踢足球、跑步、打網球樣樣來，運動後果真妥瑞症的症狀越來越少。

Kimberly的小兒子陳盛義擁有高度運動天分，媽媽形容他像「金鼎電池」，不論游泳、跑步、網球各項運動都速度敏捷。（ 圖片提供：Kimberly的熱血人生、星予國際）

Kimberly告訴孩子「上帝讓你有妥瑞症，一定是要給你特別任務」，她以名人故事和兒子分享，例如音樂神童莫札特被高度懷疑有妥瑞症；美國知名足球運動員提姆·霍華德（Tim Howard）也曾說，守門神速的原因是有祕密武器──妥瑞症，神經傳導特別快。兒子聽了這些案例後信心滿滿，在學校不但游泳是全年級最快的，跑步也創下校內紀錄，更在網球領域發光發熱，從會外賽打入會內賽，連教練都說他是不可多得的網球好手，能以一年的資歷與五年的選手對打。Kimberly說：「他現在反而變成學校的風雲人物，還會驕傲的向同學炫耀『我有secret weapon妥瑞症』，媽媽的信念很重要，怎麼教育孩子會影響他一輩子。」

信仰反轉人生，石頭經琢磨便能大放光芒變鑽石

Kimberly熱血又正向的人生態度，源自於信仰帶給她的無限力量，34歲那年受洗後，她看到不一樣的自己。Kimberly過往缺乏自信，也曾遇過成績不夠好，老師將考卷撕爛後要她一張一張撿起來的負面經驗，「我的自信心被打趴在地上，總覺得自己不夠好、不夠優秀，總是反過來檢討自己，連年輕時談感情也是，若吵架了，我就會想我一定是哪裡不夠好，男朋友才會不高興...。」

信仰帶給Kimberly翻轉人生，讓她擁有新的眼界去看不一樣的人事物，重新活出熱血生命。就以滑水來說，她人生第一次體驗快艇衝浪就滑了一公里，這才發現原來每個人身上都有不一樣的天賦、恩賜，端看你是否願意去發揮、挖掘出來。「原本我只是一顆石頭，但因為琢磨後才發現它是一塊發光的鑽石，每個人都是可以發亮的！」Kimberly說。

母親是家庭精神支柱，媽媽開朗孩子也會擁有樂觀人生

Kimberly不但身為快艇衝浪選手、健身教練，還能兼顧家庭與事業，是怎麼做到的？她說關鍵在於「是否有決心，願意跨出第一步」。當初她考健身教練時，證照班上都是二十幾歲的年輕人，只有她一人超過40歲，「很多人可能會貼標籤，說都幾歲了還來考？或自我放棄說不行啦！這太難了我沒辦法。」而Kimberly在眾人不看好的情況下，更加努力考取了健身教練證照，同時她也想以身作則給孩子看，再難的事只要努力就有希望，「成功的人會找方法，讓自己離夢想更靠近，而失敗的人只會找藉口。」她以堅定的語調說著。

在家庭角色中，Kimberly認為母親是家庭精神支柱，因此總是鼓勵自己要做身心靈都開心的媽媽，「現代已不像連續劇阿信那樣，要做得辛苦、痛苦才叫做偉大的女性，而是把自己照顧得好、不讓愛你的人擔心，媽媽要有樂觀開朗的信念來傳遞給家人。」Kimberly強調，母親是孩子仰望的對象，若媽媽總是很開朗，孩子也會擁有樂觀的人生態度。

Kimberly笑著說，她很喜歡現階段的自己，心態成熟、知道自己想要追求什麼，不會因為生活忙碌或有了媽媽的角色，就放棄自己的夢想，「我要活出精采的生命，因為孩子是看著我長大的，像我女兒就常說，長大以後要像媽媽一樣勇敢生活，我相信她未來也能成為一位勇敢的女性。」Kimberly替廣大的母親加油打氣，媽媽勇於追夢、正向熱血且活得健康快樂，全家人都會跟著你的腳步往同樣的目標邁進。

Kimberly努力拉近與孩子的距離，扮演亦母亦友的角色，帶領全家人一起過著熱血正向的生活。（ 圖片提供：Kimberly的熱血人生、星予國際）

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