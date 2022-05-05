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男怨阿姨「怎介紹拜金女給我」 網見約會行程笑：憑實力單身

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為男女約會看不對眼示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為男女約會看不對眼示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

出社會以後，生活圈單純的人往往難認識對象，有位自稱「阿姨」的女網友在臉書社團靠北婚姻分享幫後輩介紹女生的經驗，男生「想婚」開出一大串條件，但雙方僅約會一次，男生卻抱怨女生太拜金，阿姨分享了雙方約會行程，引起熱議。

阿姨說，男生開出「要長得順眼、要乖巧聽話、要獨立不黏人、要會煮飯灑掃、要願意一同承擔經濟、還要能傳宗接代、婚後最好在家帶小孩...」等條件，而男生本身條件是「加工區作業員、長相老實又不太愛保養身體、出入是機車代步、爸爸留下的遺產也是打遊戲花光了、現在跟老媽媽還有哥哥一家同住公寓」。

阿姨感到為難，但還是物色了一位經濟條件、學歷和男方差不多的女生。第一次約會後，男生卻表示那女生「不符合他的預想還拜金，吃飽飯還跑去買名牌」。阿姨很困惑，想說女生自己還學貸，平常看來也勤儉持家，所以就向女生求證。

女生表示，約會當天「去吃了海底撈，AA制」，吃飽後兩人去逛百貨公司，女生在百貨公司買了支香奈兒口紅，後來又買了一杯百貨公司內的奶茶，都是女生花自己的錢。阿姨很傻眼，覺得自己好心壞事，白白讓女孩擔了「拜金」罵名。

網友一片倒，「拜託勸他單身一輩子，不要出來害女孩子，約會也不要」、「他以後會遇到一個，不拜金不愛亂花錢、學歷不低、不黏人的女生，當然也不喜歡他」、「敗光遺產拿去打遊戲，超上進的」、「完全是靠實力母胎單身，誰也救不了他」、「我比較想知道如何在家裡帶小孩，還能分擔經濟」。

有人認為男方的條件太嚴苛，「自己經濟不好，學歷工作也很普通，怎不想想自己的條件要如何跟這樣的女生匹配？會開出這種條件的男生真的不要出來害女生」、「他只是想找個人幫忙負擔家中經濟、幫忙照顧爸媽、替他生兒育女、還有當他家女傭。去夢裡吧！夢裡什麼都有」、「這種條件還敢幫小朋友介紹，我也是替阿姨覺得尷尬」。

也有網友說笑，「香奈兒買的真是恰到好處，一支口紅救自己」、「阿姨您把時間拿來看追劇應該會好一點哦」、「你的仇人有女兒再介紹」。

婚姻 臉書 海底撈

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