她剛學玩股投資失利 婆婆得知後發群組公告暖哭她

投資股票雖然可賺到一筆不少的錢，但一不小心也可能會賠掉不少，最近剛好快到母親節，一名網友表示，今年年初開始學股票投資，結果卻投資失利，婆婆得知後就特地在家庭群組發公告，看到後令她相當感動，不禁直呼，「對不起婆婆」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她今年年初剛開始學做股票投資，沒想到投資失利，才４個月就出現虧損的狀況，婆婆得知後就特地在line的家庭群組發訊息，「公告，因應疫情母親節在家吃，因應股災謝絕禮物」，原po看到後相當感動，「新鮮韭菜，對不起婆婆」。

網友紛紛表示，「好婆婆」、「沒事沒事，等有機會天天都可以讓她過節」、「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「婆婆對你真好，要好好孝順她老人家」、「還以為要破口大罵，結果是不收禮」、「你婆婆好可愛喔，又有幽默感」、「果然是上輩子修來的婆婆，有些婆婆只會一哭二鬧三上吊，誰管你們的生活怎樣」、「回家婆婆煮韭菜大餐，韭菜盒子、韭菜甜不辣、韭菜水餃…」、「共體時艱的婆婆」、「沒關係，把它賺回來請婆婆吃大餐」。

有網友則分享投資經驗，「我同事過年後也是一直鼓吹我去開戶，現在都在唉唉叫」、「外資從去年ㄧ直在割韭菜」、「一張不賣奇蹟自來」、「還好我玩虛擬貨幣」、「幸好我死都不買股票，因為我不會玩」、「疫情跟戰爭沒落幕前都暫時別碰」、「股票不是一般人可以玩的，別傻了」、「10個有9個股票都失利，唯一一個拿出來成功賺到的，還是他可能失敗10次唯一成功的一次」、「沒事啦，只要不是買到太差的會再回來的，而且婆婆很貼心啊」。