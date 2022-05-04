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曖昧對象住台北「缺1技能」女卻步 網認同：超級扣分
曖昧時期總讓人感到辛苦，除了要猜測他的心意外，對方的一舉一動也會列入評分表。有一名網友分享了朋友的經驗，她曖昧對象住在北市南港，29歲卻沒有汽機車駕照，她對這點相當介意，結果也釣出一排網友直呼「超級扣分」。
網友在PTT女孩版發文敘述朋友的經驗，表示朋友的曖昧對象住在南港，家裡的房子是租來的，沒有房產，29歲了汽車、機車駕照都沒有，平常上班都是靠Ubike和捷運，朋友意思對這點很介意，認為沒駕照以後連租車都沒辦法，北市以外的鄉下就算了「這樣在台北市真的很扣分嗎？」。
貼文出網友也紛紛直呼，「男女都一樣，超級扣分」、「扣分？這根本直接死當了吧」、「有沒有車是一回事，但開車騎車是基本能力＋1」、「超魯，技能就是越多越好 連機車駕照都沒，去離島要怎麼玩，不會跟沒有是不一樣的 不會完全就是派不上用場的人」。
不過也有人認為，「看你錢多少，比如在金融業年收500萬的高管就不在乎，就算都叫別人幫他開車，也不影響他的身價」、「有沒有錢才是重點，郭董沒駕照你會看不起？」、「北市以外地區開車的才多，我敢說我看過最多不會騎車開車的族群就是台北人」、「老家沒房比較扣分」。
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