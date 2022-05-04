她想買梳妝台被悔婚嘆「天大的笑話」 網安慰：救了你一輩子

如果在結婚前發現雙方不合，不結婚或許是件好事。一名網友原本今年要結婚，連婚紗照都拍好了，正準備裝潢房子時，卻因為想自己買梳妝台與男友吵架，最後甚至還被悔婚，令她相當傻眼，訂婚紗的錢也得自行吸收，不禁直呼，「真是天大的笑話」。

一名網友在「Dcard」心情版發文，她本來要結婚了，婚紗照也已經拍好了，就在裝潢房子時，卻發生一件再小不過的事情，他們原本要住的新房是在男友家樓上，有請設計師重新裝潢，正準備開始動工的時侯，準婆婆留下的舊衣櫃、梳妝台、櫃子要他們繼續使用，但原po認為款式很傳統、看起來也很老舊，於是跟老公討論，想自己花錢買一個新的梳妝台，畢竟梳妝台是自己要用的，所以想換喜歡的款式，沒想到男友卻認為原po想跟準婆婆唱反調，準婆婆得知後希望原po再想一想是不是真的要換新的。

裝潢前原po一直被準公婆叮囑，「不准裝潢後說要搬出去住」，後來她與男友吵得不可開交，男友就把對話紀錄拿給準婆婆看，於是就被悔婚了，令她相當傻眼，婚紗錢家人都付了，也告知身邊好友了，現在完全不知該如何收拾，對方只丟下一句「不結了」，婚紗錢也得自行吸收，她也表示，以前男友跟他爸講了不少瞧不起原po家人的話，但家人都不計較，因為想買一個梳妝台就被悔婚，「真的是天大的笑話」，令她相當生氣也替家人感到憤怒及不值。

網友紛紛表示，「梳妝台救了你一輩子耶」、「傻眼，他媽媽管太寬了吧，但提前看清婆家是怎麼樣的為人，好像也不是壞事？不然感覺你嫁進去，男友也會是豬隊友」、「我反而覺得妳脫離苦海了，這種家庭住進去以後更慘，用命令方式說你們不能搬出去，光這個就超雷了」、「遠離媽寶是你有福了！我真的覺得他會後悔，覺得自己很荒謬」、「換個角度想，還好是花錢認清這個人或家庭，而不是用第一次婚姻來認清，更不用犧牲自己的幸福來陪葬，會不會稍微好過一點？」。

不過，有網友卻認為，原po應該在男友瞧不起家人時就分手，「以前妳前任跟他家人就會講瞧不起妳家人的話？妳還能不計較要跟他結婚？當時妳怎麼就不替家人憤怒及不值...大概連化妝台都看不下去了來幫妳清醒」、「從對方瞧不起妳家人的時候就不該結，這種雷婚沒結成還覺得可惜？結了婚才是天大的笑話吧」、「以前講一堆瞧不起你家人的話，就應該直接生氣和分手了！怎麼會是到最後你被毀婚，才替家人覺得生氣和不值？家人不計較是因為希望你幸福，以免你尷尬，現在才看清也不算晚，恭喜囉！」。