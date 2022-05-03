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老公幫曬衣服 妻竟遭奶奶罵「帶衰我孫子的惡毒女人」

聯合新聞網 / 綜合報導
要化解婆媳問題，換位思考是最重要的。示意圖/ingimage
要化解婆媳問題，換位思考是最重要的。示意圖/ingimage

現在社會較少刻板印象，家事也不再獨由女性負責，但日前一位網友抱怨，老公的奶奶認為「老公幫忙洗衣服，尤其曬到內衣褲，會被帶衰」，因此不斷罵媳婦「孫子沒出息是妳害的」，還稱原PO是「惡毒的女人」，讓她氣得直呼「為何我要被奶奶罵？

一名網友在「爆料公社」抱怨，最近老公的奶奶因為就醫需求，暫時借住他們家，家事是夫妻雙方輪流，但有次奶奶看到老公在幫忙曬原PO的內衣褲，就把她叫來罵一頓，批評「男人不能碰女人的內衣褲，因為會帶衰男人，而且老公在內衣褲底下走來走去，是因為原PO想把老公的氣勢壓下去」，不僅如此，奶奶還認為老公沒有出息都是老婆害的，事後原PO難忍怒氣回嘴，奶奶邊哭邊要求要姑姑載去住旅館。

姑姑來了之後，也勸奶奶看開一點，說現在男女都會一起做家事，但奶奶卻覺得原PO是在苦毒（虐待）自己的孫子，還罵她是「惡毒的女人」，沒想到老公不僅沒有幫原PO說話，還覺得她「對奶奶不禮貌，很過分」。

對此，網友認為「這老公不是神隊友」、「那種阿婆真的很討厭」，但也有人勸原PO「可以退讓一點」、「推薦妳買烘衣機，這樣就不會有這個問題了喔，也不只是為了奶奶啊，有烘衣機就不用曬衣服了，可以節省空間，衣服還會很乾，梅雨季或是潮濕的天氣，非常好用」、「妳可以應付一下奶奶，畢竟老人家的觀念已經沒什麼辦法改變了」。

媳婦 爆料公社

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