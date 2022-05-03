讓婆婆獨自租屋被說「不孝」 網勸準新娘：同住小心法律責任

婚後不與婆婆同住，就是不孝嗎？一名即將結婚、買房的女網友，因男友認為讓媽媽獨自在外租屋「很不孝順」而陷入困境。不想「外帶婆婆」的她上網求助，網友們紛紛力勸「千萬不能妥協」。

一名女網友在「Dcard」發文，內容提到自己將與男友步入禮堂，兩人也早已存錢打算買房，最近的發展卻讓她感到不知所措。一方面是女網友不想與婆婆同住，且認為準婆婆還在上班，生活也能自理，沒有非得要同住的道理，但原本跟媽媽一起租屋的男友卻說「如果讓媽媽一個人租房子好像很不孝順」。

另一方面，男友已嫁到外地的妹妹得知他們在看房子後，建議他們買「三房」的，這樣他們夫妻一間、婆婆一間，她回去也有房間可睡。如此的要求也讓發文網友忍不住翻白眼，「小姑自己也沒有跟公婆住，憑什麼要求我們這麼多」。

許多網友看到這種情況，都勸發文者要堅持立場，「不能自己住的一律建議不要結婚」、「一旦跳進這個坑要出來不容易，勸妳三思」、「媽媽是租房的，確實有點尷尬，但我是認為你要堅持立場，如果一開始妥協，往後只能一直妥協下去」、「婚後保留自己的空間真的很重要，建議不要輕易妥協」、「通常有80%的男人婚後才想要孝敬父母，而且還不是他自己孝順，而是要老婆來孝順」。

也有不少網友認為「準小姑」的想法大有問題，「妳男友妹妹是在哈囉？買房她要出錢嗎？講那麽理所當然喔？」、「現在是只有兒子才需要養媽媽嗎？」、「那是妳跟妳男友的房子跟家，不是小姑的娘家」。

另有網友提醒，民法第1114條規定，一旦同住就會產生「撫養義務」，若未履行義務，最嚴重可能會背負刑事責任，「聰明一點，為自己想一想，珍惜生命請不要一起住」。

部分網友也提供解套方式，「再買一間小房子給婆婆住，名字登記妳名下」、「要孝順可以請雙方父母租你們近一點的地方，平日假日都好照顧」、「不住在一起怎麼會是不孝順，妳老公也可以每個禮拜都回家看看自己的媽媽」、「請男友跟小姑額外合買一間套房在附近給媽媽住」。