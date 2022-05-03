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高中同學婚前突私訊裝熟 網轟：只想賺紅包錢！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，高中同學突丟婚禮炸彈只為賺紅包錢。婚禮示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友抱怨，高中同學突丟婚禮炸彈只為賺紅包錢。婚禮示意圖。圖片來源／ingimage

婚禮宴客本是新人接受親朋好友祝福的喜慶日子，近日卻有一名網友抱怨，許久未見的高中同學疑似想利用婚禮多賺一筆，突然裝熟問她，「我要結婚了，可以炸妳嗎？」，讓該名網友爆氣直呼「真的什麼人都有！」。

一名網友於PTT上發文抱怨，前陣子她在高中同學的群組轉發抽獎文後，一個鮮少私下聯繫的同學突然私訊她，「謝謝妳讓我抽中買一送一，非常感謝」，她則回了一個表示不客氣的貼圖。不料僅相隔兩天，對方再次私訊，開頭就問「我要結婚了，可以炸妳嗎？」，討紅包之餘卻未告知婚宴的時間地點。

此舉令原po相當傻眼，她根本連這位同學現在住哪、做什麼工作、有沒有男友都不知道，唯一的連結就是她轉發的貼文，讓對方抽中買一送一。文末她更直言批評，「超扯的炸紅包方式，真的什麼人都有！」。

文章一出，引來不少網友共鳴，「我遇過新同事進公司不到一個月就丟炸彈，而且是每人送一張（喜帖）」、「亂炸當然就是要拿紅包錢啊，超級明顯」、「吃定炸妳這次，以後直接就消失了」、「為了錢真的什麼炸紅包方式都做得出來」。

但有網友持不同意見，認為選擇權在原po手上，「為什麼不能問？妳不會拒絕嗎？」、「確實很無言，但妳可以拒絕啊」、「炸妳怎麼了？腳長在妳身上啊！」、「妳拒絕就好啊，那麼不熟還怕得罪人那也是被柪剛好。」

網友們也爭相提供各種婉拒方式，「說妳確診了」、「直接問日期，然後回：很可惜有事，下次一定去！」、「可以回她，我都讓妳中獎了，就當是我對妳婚禮的祝福吧」、「妳就說近年犯太歲，不宜參加婚宴」、「說妳家有老小，不方便出席」。

婚禮 結婚 紅包 PTT

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