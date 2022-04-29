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她請假育嬰邊做家事分身乏術 遭老公罵「沒用」惹怒一票人

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在孩子生出來後會請育嬰假在家照顧孩子。 示意圖／ingimage
不少人在孩子生出來後會請育嬰假在家照顧孩子。 示意圖／ingimage

養兒育女是為人父母的重責大任，但在這工商業社會裡，雙薪家庭越來越多，為了兼顧工作與家庭，許多女性會請育嬰假在家照顧小孩。一名媽媽在臉書發文抱怨邊顧小孩邊做家事，當小孩哭鬧時卻分身乏術，沒想到竟遭到老公責罵「沒用」，讓她相當灰心，不少鄉民看了都為她打抱不平。

原PO在「爆怨公社」表示孩子生出來後，為了照顧於是申請育嬰假，家裡的經濟支出就暫時由老公負責，雖然老公沒有給家用，但民生用品由他購買。目前孩子3個月大，原PO邊照顧邊做家事，也24小時看顧著，只不過有時候孩子在哭鬧時，自己又剛好在忙就會走不開，沒想到卻惹怒老公。

原PO無奈地說老公會責備她沒用、沒能力，讓她聽了很難過，無奈之下只好上網求助鄉民們的意見，「到底要怎麼顧才能兼顧家事煮飯…是否有訣竅？還是我不夠細心？」

貼文引爆鄉民們的憤怒，「妳要不要換老公比較快？小孩才三個月大，老公可以講出這種話！」、「他有用叫他來顧小孩，孩子又不是妳一個人的！怎麼可以這樣罵人」、「錯的不是妳，錯的是妳選錯了人」、「老公才沒用，是不會幫忙做家事唷」、「讓他顧，一天就好，試試滋味」、「遇到這種的，真的建議換一個老公」、「這種時候這種豬隊友最多餘」、「是老公沒用，沒辦法賺更多的錢請保母來幫忙」。

還有過來人提供經驗和方法，「丟給保母，去工作，晚上一起顧」、「通常是等孩子吃飽後睡覺時間做自己的事」、「照顧嬰幼兒真的很累，當時老婆照顧白天，我下班幫忙照顧，平均一天只睡3小時，後來撐不住只好請保母帶」、「嬰兒床是個好東西，妳要調整小孩作息，白天都不可以讓他睡，他才會睡晚上。然後6個月就可以請公家社區保母」、「揹巾，我都把小孩掛在身上可以做很多事情」、「我都是趁小孩睡覺的時候，能做多少算多少」、「做家事時，將小孩放推車內，讓他可以看得見妳，再幾個月後，就可以放嬰兒床，讓他慢慢的習慣」。

一名媽媽抱怨邊照顧孩子邊做家事，卻常常分身乏術，沒想到卻遭到老公的責罵。 圖／爆怨公社
一名媽媽抱怨邊照顧孩子邊做家事，卻常常分身乏術，沒想到卻遭到老公的責罵。 圖／爆怨公社

育嬰假

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