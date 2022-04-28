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目睹閨蜜老公挽嫩妹！女「正義感爆發」衝上前賞巴掌 真相讓她大崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友目睹閨蜜老公和一名嫩妹牽手，以為對方出軌，憤而上前打巴掌。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友目睹閨蜜老公和一名嫩妹牽手，以為對方出軌，憤而上前打巴掌。情境示意圖。圖／Ingimage

一名女網友在臉書社團表示，她最近目睹閨蜜老公在街上挽住一名正妹，以為對方出軌，突然正義感爆發，衝上去打閨蜜老公一巴掌，未料該名嫩妹卻是對方的堂妹，讓她頓時感到錯愕。後來女網友不僅和閨蜜撕破臉，閨蜜老公還揚言提告，讓她急著發文詢問「拜託大家幫我想想辦法」。

原PO在「匿名公社」發文表示，近日去夜市逛街時，目睹閨蜜老公挽著一名嫩妹的手，女方甚至把整個胸部緊貼在男方的手臂，表現地相當親密。原PO看到這幕認為閨蜜老公出軌，氣不過衝上前打了一巴掌，未料事後卻被告知，該名嫩妹竟是閨蜜老公的堂妹，讓她十分錯愕。

原PO無奈感嘆以為是幫閨蜜出氣，現在卻惹火上身，「現在不只閨蜜老公很生氣，連那個妹妹的爸媽都很生氣，閨蜜還怪我給她找麻煩，但已婚男跟小妹妹逛夜市還這麼親密，是人都會誤會」，也表示閨蜜正式和她翻臉，連閨蜜老公也揚言要驗傷提告，讓她不知道如何是好。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「拍照傳給閨蜜這麼簡單的事情，怎麼會傻到這樣」、「自以為是的正義，做事不該先搞清楚狀況？跟妳絕交真的剛好而已」、「妳太雞婆了！自以為很正義⋯結果是大烏龍」。

但也有網友認為不經一事不長一智，「出於好意，結果騎虎難下。如果真告妳，也就認了。下次別衝動，因為不關妳事」、「妳就好好誠心道歉跟賠償吧~真要告~妳就好好面對吧」、「只能道歉及自己承擔後續了，畢竟是妳動手不對！另外這個閨蜜不要了吧！她感覺不在乎妳」。

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