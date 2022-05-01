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婆婆拿了家門鑰匙照三餐打擾 她拜託丈夫「換個門鎖吧」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本人妻生活經常被婆婆騷擾，向丈夫要求希望能夠換個門鎖。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本人妻生活經常被婆婆騷擾，向丈夫要求希望能夠換個門鎖。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人在結婚之後，都希望能夠獨立自主，和老家保持一點距離的情況下與另一半共築新天地。然而這樣的願望，有時卻也沒有那麼容易達成，最近日本媒體，就報導了一則相關的婚姻案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「夏美」的39歲女性，九年前結了婚並生下兩名小孩。由於男方是家中長子，老家也有兩棟相鄰的「共同住宅」，因此夏美一家就搬到了其中一棟房中居住。但因為如浴室、玄關等設施都是彼此共用，所以對夏美而言，等於和婆家一起住沒兩樣。

夏美家和婆家吃飯是各做各的，但每次她下了班，在超市買完菜想要回家煮飯時，婆婆都還在廚房裡頭做菜。丈夫雖然提議不如就乾脆全交給婆婆去弄，可是因為雙方出身的地區不同，口味差異很大，因此只能在大家吃完飯後，她才去弄自己的份。長久下來，讓她一年就瘦了5公斤。

後來夏美因為懷孕了，就藉機找了間公寓搬出去住。然而該公寓離婆家也只有10幾分鐘的距離，加上老公把其中一副鑰匙交給了婆婆，結果就算搬出去了，婆婆還是三不五十擅自進入家中，讓夏美一刻不得安寧。且對於家中大小事，到小孩子的就學問題，婆婆都一再做出干涉。

夏美因為受不了，於是向丈夫提議，要換掉現在的門鎖，以免婆婆沒事串門子。這提議讓丈夫非常為難，覺得一旦這麼做，那也等同於是將自己的母親拒於門外，只能好言相勸。但對夏美而言，像這樣煩躁的生活，已經不曉得還能忍受多久了。

婆婆 婚姻 結婚 婆媳紛爭

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