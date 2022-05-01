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她再婚慘遭婆婆嫌棄「被當仇人」 老公護妻：我也離過婚啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本女子再婚時，遭到對方家長的嫌棄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女子再婚時，遭到對方家長的嫌棄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些人雖然結了婚，但可能婚後才發現和另一半有個性上的衝突，最終只好選擇離婚一途。然而離婚之後，能否再找到安穩度過另一段感情，卻又是一大難題。近來日本媒體，就有相關的婚姻糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「優美」的41歲女性，28歲時曾經和一位大他4歲的職場前輩結婚。然而即使成為家人，男子依然以職場上下對下的嚴厲態度對待優美，連小孩子也很害怕父親。於是在五年之後，優美只好選擇和男方離婚，回老家並扶養兩位年幼的女兒。

過了幾年，優美遇上另一位同齡的男性。該男性讀的和優美是同一所大學，因此讓她倍感親切。男性自己也是離過婚的人，並不介意優美離婚且有小孩了，孩子們對男子的印象也很好。於是情投意合的雙方，打算彼此再婚。

然而，雖然男女都愛著對方，但是男方家長卻強烈表示反對。男方母親就認為優美是離過婚的人，要挑對象的話，應該要找更年輕的女性才對。但是男方並不接納母親的意見，覺得自己也是離過婚的人，有什麼資格嫌優美不好，卻又被母親斥責「男女本來就不一樣」。

即使如此，男子還是再一年前，決定和優美再婚。優美雖然接受了，不過也明顯感受到，自己成了老公和婆婆之間爭執的種子，簡直是受到婆婆如憎恨仇人的程度。雖然得到了溫暖的婚姻生活，但對此卻一直抱持著不安。

離婚 結婚 婚姻

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