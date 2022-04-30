新手媽媽必備擠乳器！方便省時又省力

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「擠乳器」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大擠乳器品牌網路聲量排行，以及五大擠乳器選購考量有哪些。

新生兒的出生總是伴隨著喜悅與手忙腳亂，其中讓許多媽媽困擾的就是哺乳問題，有些乳量充足的媽媽會選擇親餵的方式，而有些乳量不足的媽媽則會選擇以「擠乳器」來輔助預留母乳。

網推「Philips Avent」溫柔親膚、「新貝樂」無線款夠方便

TOP5擠乳器品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在觀察網友熱議的擠乳器品牌，可發現「Philips Avent（新安怡）」廣受大眾好評，日前有人請益「新手媽媽擠乳器推哪間？」，其中大部分民眾都推薦「Avent真的超好用，材質很親膚、用起來很舒服」、「Avent吸的很乾淨，不會塞奶」，表示該牌擠乳器材質親膚適合肌膚敏感的媽媽參考。

除此之外，許多產後護理之家會提供「貝瑞克」的擠乳器給新手媽媽使用，因此許多媽媽網友就分享「貝瑞克在月中用起來安靜，而且還有按摩功能」，並表示產房護理師都大推此牌擠乳器；而由「新貝樂」推出的無線款吸乳器也大受許多職場媽媽歡迎，有網友就分享「不用帶線，在公司哺乳室用很方便，而且吸力很夠」等。

乳量多寡決定要手動還電動擠乳？價錢高低也引熱論

TOP5擠乳器選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察擠乳器的熱議選購考量，可發現最多民眾討論擠乳器的「使用方式」，像是有網友就請益「擠乳器到底要買手動還是電動？」，引發民眾熱議，其中部分網友回應「看你的乳量吧！乳量少的話選手動，乳量足夠就電動」，讓許多人紛紛附和表示「我乳量超少，用電動根本擠不出來，後來換了手動才好點」，提醒媽媽還是須依照自身狀況來做挑選。

也有許多媽媽網友同樣在意擠乳器的「價格」，有民眾就請益「擠乳器價差有點大，到底怎麼選？」，其中部分網友回應「主要還是看功能，貴一點買高階的也值得」，但也有民眾認為「其實真的不用買到太貴，我做完月子沒多久就沒在喂母乳了」，表示媽媽還是需要先衡量自身需要的功能與狀況，另外也有民眾提醒「婦幼展真的可以搶到超多便宜！那天六折買到擠乳器」，引發許多網友附和表示「真的！或是有時候電商打折下來也很划算」；另外，擠乳器的「品牌」也受到民眾討論，如有人表示「寶寶要用的我真的不敢馬虎，來路不明的牌子不用」，讓部分心有戚戚焉的網友附和「對！真的要買有牌子，用起來也安心吧」。

如果你也是家中即將迎來新生兒的家庭，不妨參考以上的擠乳器熱門品牌及選購因素，趁寶寶出生前好好做功課，購入一套最適合媽媽與寶寶的擠乳器！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》