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婚後心情差回娘家 親姐要她少回去稱「會被老公與婆家討厭」
現代時空背景和過去不同，部分傳統觀念也該與時俱進。日前一位女網友在「爆怨公社」發文提到，她現在已婚，有時心情不好想轉換情緒而回娘家，姐姐卻認為結了婚的人不能常回去，讓她更加難過。
女網友表示，親姐姐認為結婚的人不能太常回娘家，還要媽媽別讓原PO太常回去，最多住兩天一夜就好，甚至還說太常回去會被老公、婆家討厭，此舉讓原PO感到非常委屈，她平常是家庭主婦，在家帶孩子卻常被外人評斷是在家無所事事的人。她認為就是因為心情不好才想回娘家轉換心情，卻還要被家人閒言閒語。
許多網友留言提到自身經驗，她們就算結了婚還是很常回家，「全職媽媽壓力很大，好不容易買個蛋糕放在限動，有時候也會被一堆人說，在家當貴婦真好，只需要顧小孩，殊不知最難搞的就是小孩好嗎！」、「我跟我老婆結婚直接住娘家，因為我岳母都生女兒沒兒子，年紀又大了沒人互相照應，我老婆每天在娘家」、「結婚後住娘家，最後娘家爸媽買了另一間電梯別墅搬過去住，娘家老家房子留給我住。傳統觀念早該消失了，我們是結婚不是嫁娶，早已沒有所謂的嫁出去或是娶進門了」。
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