婚後心情差回娘家 親姐要她少回去稱「會被老公與婆家討厭」

當能和另一半的家人去度假的時候，多少會覺得這段關係前進了一大步。但有一名英國女子傷心表示，男友父母邀請她和男友一家人一起去墨西哥度假，費用全部他們買單，但到了機場才發現，男友媽媽幫自己家人全部買頭等艙，唯獨自己是經濟艙，地勤見狀奉勸她一句話，讓她當場清醒，立刻和男友分手。

2022-04-27 09:34