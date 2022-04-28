為一鍋牛肉湯小情侶被趕出家門po網討拍 網見關鍵字笑：媽媽做得好

常言道，距離產生美感，有位女網友抱怨，說她住在男友家，起初和男友家人相處不錯，後來她發現男友家人沒有「所有權」的概念，常常亂吃亂拿她的東西，雙方因此起口角，男友為了挺女友和父母鬧翻，甚至被趕出家門還丟了工作，女生上網討拍，卻意外引起眾怒。

有位女網友在臉書靠北婚姻2.0抱怨，同住後才發現家庭習慣不同。男友家人認為「只要不是在房間的物品，就是大家的」，常常不告而取吃掉女友放在冰箱的冰淇淋、網購布丁，或是隨便拿走她的傘。她曾向男友反映問題，男友請她把私人物品放房間上鎖。

某日，女友精心熬煮一鍋番茄牛肉湯，打算分好幾天享用，隔天發現男友爸媽竟然擅自吃完了。她氣到跟男友哭訴，「憑什麼動我煮的菜餚？」，男友力挺女友，告訴爸媽要再買一個冰箱，也希望爸媽跟女友道歉，爸媽卻回嗆「都是一家人，幹嘛這樣分？」，當晚雙方就陷入冷戰。

幾天後，小情侶發現私人物品被打包放在家門口，男友氣到當場就帶著女友搬走，男友本來在自家公司上班，隔天上班也發現不能打卡。哥哥轉述，老爸要男友「自己去外面找工作」。男友後來輾轉找到新工作，薪水卻比原來的工作低很多。

男友的哥哥、妹妹都勸他跟爸媽低頭，還要求女友向父母道歉，女友拒絕。到最後，男友媽媽甚至勸兩人分手，因為「妳不適合我們家」。女友覺得很委屈，忍不住討拍，「我到底做錯了甚麼要受到這種對待？這個世界到底還有沒有是非對錯？」

有位女網友不滿，男友家人擅自吃了她煮的牛肉湯，男友為了挺女友和父母鬧翻，甚至被趕出家門還丟了工作，女生上網討拍，卻意外引起眾怒。圖片來源/ingimage

網友一面倒，「媽媽做得好，年輕人不知天高地厚」、「沒看清楚整個局勢」、「快分手讓男朋友回家吧」、「難得我不想勸分手，你們兩個巨嬰拜託一定要白頭偕老，不要連累其他人」、「我看了什麼？好好笑的小情侶」。

網友點出，住在別人家當然要入境隨俗，「既然住在一起，也不是承租關係，買東西就多買一份，煮料理就多煮一些，不能分享的就自己收好，這就叫相處」、「要住在我家，還要跟我家人這樣那樣的，分手就是最好的選擇」。

有人認為如果自己煮的食物被吃光，反而是對手藝的讚美，「以前跟同學租屋的時候，我會放進冰箱或是放餐桌的東西，都是願意跟大家分享的東西欸，如果很快被吃完，我反而覺得很有面子」、「煮個食物大家享用不是很有成就感嗎？還要計較誰吃得多...到底是誰在忍耐誰？」

不少人認為女生太計較，「我就問妳，有付房租水電嗎」、「愛計較的下場通常是得不償失」、「我兒子如果交這種女朋友，也會被我趕出去」、「哪來的自信可以不用付費住在男友家，再者房子也是他爸媽買的吧，講一堆都是別人的錯，自己都沒錯，太愛計較了，被趕出去剛好而已」。