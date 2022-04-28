「下班只想休息」被妻碎念氣到回娘家 網友齊轟：跟著你不如養寵物

「她怎麼就不能多為我想，非要把事情搞成這樣？」日前一名男網友抱怨，自己上班已經很累，下班想休息或與朋友出門卻被老婆屢屢碎念，直到老婆脫口而出都是她在帶小孩，讓一直忍氣吞聲的他氣不過大吼回嘴，結果老婆因此爆氣帶小孩回娘家至今，讓他十分不解。

原PO在「靠北老婆」匿名發文，先指老婆「動不動就會鬧脾氣，婚前會，婚後生完小孩更會」，再描述同為上班族的老婆週休二日幾乎不用加班，下班「也不用做什麼」，日常生活及做家事也有婆婆幫忙顧小孩，卻要求工作輪三班，一個月加班幾10小時的自己下班還要做家事、帶小孩，連犧牲睡眠時間打遊戲或是出門聚會也被碎念，讓他直呼「一點私人的時間都沒有」。

原PO解釋，雖然他沒有上繳薪水給老婆，但對方若索錢購物也會給予，「這樣對她還不夠好嗎？她為什麼這麼不滿足？」，緊張的夫妻關係也因老婆一句「小孩不是她一個人的，為什麼都是她在做？」而爆發，原PO氣不過回嘴表示自己上班賺錢很累，只不過想要一點私人時間卻一直被吵，甚至撂下狠話「要耍脾氣就回自己家去，孩子我可以自己養」。最終老婆直接帶小孩回娘家拒絕聯絡至今，讓被婆婆追殺的他十分頭大。

男網友忍不住對老婆回嘴，想不到老婆直接帶小孩回娘家。圖／Ingimage

貼文曝光，網友一面倒支持老婆，抨擊原PO的不貼心，「你有你的私人時間，她有嗎？」、「你工作，你老婆也在工作，而且你錢沒上繳給她，她搞不好養自己就算了，還得倒貼在家庭跟小孩身上」、「是敢叫婆婆幹嘛是不是？自己累了會挖熟睡的婆婆起床顧小孩？」、「你抱怨她下班要求你分攤的事，就是她下班『不用做』的什麼」、「跟著你這種人，不如養一隻寵物」。

也有網友柔性勸說，「家庭是需要去經營的！如果只想著自己就很難去維持」、「老婆應該是感受上不舒服，不是賺錢就好，她也有賺錢，感覺缺少陪伴跟不夠主動」、「很多男生都以為自己上班就是老大爺，婚姻跟小孩是兩個人的事情，不是一個人的」。