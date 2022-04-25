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超慘婚後生活！兒出生4個月老婆「沒顧過」 奶爸：官司打定了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友表示他兒子出生四個多月了，他老婆卻一直擺爛，「從來都沒有起床弄過一次，一次都沒有。」示意圖／ingimage
一名男網友表示他兒子出生四個多月了，他老婆卻一直擺爛，「從來都沒有起床弄過一次，一次都沒有。」示意圖／ingimage

婚姻需要雙方互相維持，彼此體諒與幫忙才有助於維繫情感，但有一名男網友最近實在受不了他老婆了，「從兒子出生到現在四個多月，妳從來沒有起床泡奶、換尿布」，他並執意要提離婚，網友看了也一面倒支持他。

原PO在「靠北婚姻2.0」上發文表示，他老婆要求他負擔全部家用、買房不跟公婆住以及辦附卡，當初月子中心一個月花了42萬，產後虛弱預計在家調養身體一年，還請到府保母顧小孩，每月保母費四萬，每月兩次居家打掃，每次費用6000元。

他也表示，老婆從兒子出生到現在四個多月，每次都是他起床泡奶、打嗝與換尿布，「妳從來都沒有起床弄過一次，一次都沒有。白天保母顧小孩，晚上換成我顧小孩而妳追劇又睡超爽」。他白天工作晚上回家後還要收拾東西、倒垃圾然後幫兒子洗澡、擦乳液、換尿布與哄睡覺後，他才有空吃去吃冷掉的晚餐並洗澡睡覺。

他連續操了四個多月，每天睡不到四小時。前幾天他太累睡很沉卻被老婆推下床讓他驚醒並遭飆罵，說他假裝睡覺，故意耍賤招讓老婆起床去餵奶，讓他再也忍不住，「這樣的付出卻被妳認為是應該的，妳居然認為我鞠躬盡瘁是應該的，就算打離婚官司我也一定要離婚」。

網友看了紛紛留言安慰，「人善被人欺，做得那麼多最後只會被人覺得是應該的，恭喜你即將脫離苦海，辛苦了」、「覺得你是一個很棒的先生跟爸爸，但孩子的媽嚴重公主病，沒有同理心的婚姻很難維持下去，支持離婚」、「為什麼別人的老公總是不會讓人失望、我想這可能就是互補吧！我在家也是做得要死、被嫌的要死，這就是人生」、「婚姻真的都是夫妻間必須共同有共識才能走得下去，不管是哪一方付出，另一方無動於衷，都會把婚姻推向末路」。

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