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女友未婚懷孕 準岳母逼婚前改信佛教否則墮胎 基督徒男友陷兩難

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
一名信基督教的男生於討論區發文抱怨，日前交往快1年的女友意外懷孕，兩人決定結婚，但未來岳母卻要求他先改信佛教，否則不准許婚事及會叫女兒墮胎。 圖／ingimage
一名信基督教的男生於討論區發文抱怨，日前交往快1年的女友意外懷孕，兩人決定結婚，但未來岳母卻要求他先改信佛教，否則不准許婚事及會叫女兒墮胎。 圖／ingimage

台灣有一名信基督教的男生於討論區發文抱怨，日前交往快1年的女友意外懷孕，兩人決定結婚，但未來岳母卻要求他先皈依改信佛教，否則不准許婚事及會叫女兒墮胎。他拒絕皈依惹來女友不滿，質疑「我把信仰看得比她和孩子都重要」，讓他不知如何是好。

該名男生於「爆料公社–匿名公社」以「女友媽媽強迫我皈依」為題發文表示，決定交往時未來岳母已知道他全家都是基督徒，也有共識要尊重彼此的宗教信仰，但日前女友意外懷孕，兩人決定結婚時，未來岳母卻要求他先皈依佛教。

他不滿被強迫改變信仰，女友哭着說她也很為難，「因為她媽說如果我不同意，就要她把孩子拿掉不要結婚了」，但他對未來外母要求感到非常生氣及覺得太沒道理，於是當場拒絕。結果惹來女友不滿，質疑「我把信仰看得比她和孩子都重要」，不但不接聽電話，還於社交平台封鎖他。

他回家後與父母商量，也被罵了一頓，父母覺得還沒結婚，親家就如此霸道，「結婚後還得了」，要求他與女友馬上分手。但他考慮到女友腹中有他的小孩，交往也快1年怎能說分就分，讓他不知如何抉擇，問道：「宗教信仰不是個人自由嗎？用小孩來強迫我妥協這不是很沒道理嗎？」

不少網友勸兩人分手，也有網友質疑樓主與女友是否虔誠的教徒，並批評未來岳母殘忍，「佛教不會叫人墮胎，基督教叫人不要婚前性行為，二邊都怪怪的」、「哇……信佛的人竟然做這種事，這是口中唸佛，內心殘忍」、「信佛竟然會叫自己女兒墮胎？有病吧？」、「要人家皈依，不皈依拿小孩？這就在殺生吧，這是神經病吧，不聯絡拉倒」。

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文章授權轉載自《香港01》

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