沒買小叔女友早餐被告狀 婆婆狂唸她：一家人別愛計較

結婚後要處理兩家子的關係，不只可能有婆媳問題，連妯娌間的相處也是一門大學問。有女網友抱怨，近日出門買一家人的早餐，回家才發現小叔的女友也來拜訪，小叔女友質疑怎麼沒買她的份，還跑去向婆婆告狀，婆婆不斷唸女網友「一家人別愛計較」，讓她不滿直呼「都還沒嫁進來就挑撥人，誰要跟她當一家人？」

有女網友在爆料公社發文表示，她近日出門買早餐給三個小孩吃，因為不知道家中有誰，所以沒有買其他人的份，回家後才發現小叔女友也在家裡，被質疑怎麼沒有買她的份，讓女網友非常無言。

女網友表示，雖然當下很生氣，但還是向小叔女友陪笑問「不然要吃什麼？我現在出去買回來」，殊不知小叔女友竟跑去向婆婆告狀，隔天婆婆立刻來唸她「都是一家人不要那麼計較」，讓她非常無奈，痛罵「我到底那裏計較了？我真的很冤枉啊，這人都還沒嫁進來就這樣挑撥胡說八道，誰要跟她當一家人啊？」

其他網友也紛紛爆氣留言「媳婦太弱了吧！還問的那麼理所當然，要吃自己買沒有義務幫你」、「我會問他你以為你是誰呀？」、「要吃蒼蠅自己抓，我又不是妳父母我又沒有照顧妳的義務」、「伺候妳不是我的義務，請找妳的男人」。

還有網友留言「最好馬上搬走，同住不得」、「媳婦太弱了，這個準被欺負」、「輩分小才要順便買輩分大的，輩分大的可以忽略小的」、「回她，妳不是我女兒，我只為我的小孩買吃的」。