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婚戒被老婆拿去賣掉 眾人看理由：快離婚！
許多人將結婚戒指視為人生中很有意義的象徵，但最近有一名網友卻表示他老婆把結婚戒指當掉並拿去隆乳了，網友看了也傻眼，「不是說不行但至少要討論吧，你現在還來得及，跑不跑？」
原PO在Dcard上以「我老婆拿結婚戒指去隆乳了」為題發文表示，前幾天剛登記完，他老婆便表示「太棒了有錢去隆乳了」，他那時還不懂老婆在說什麼，沒想到隔天老婆就跟他說，「她把結婚戒指當了，今天去整形醫院付訂金，我當下超級傻眼」，他老婆還說，「你不是也喜歡大胸嗎？戒指戴著也不會變漂亮，可是隆乳會啊」，他居然無言以對，現在心情很複雜。
網友紛紛留言，「那不如別送戒指直接拿錢給她整，拿去當直接少了好幾萬，你確定不離婚嗎？我很擔心你們的未來」、「超好笑，老婆是把你當提款機了吧？請老婆把錢還你，然後可以離婚了真的，除非你想再當一輩子的提款機」、「那以後看到老婆的乳房，會想到逝去的戒指嗎？好像有點哀傷，幫你哭哭」、「覺得跟這女生相處起來會很累，有考慮趁沒孩子前認賠殺出嗎」、「結婚戒指這麼有意義的東西都不用討論的嗎」、「不是說不行但至少要討論吧，你現在還來得及，跑不跑？」
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